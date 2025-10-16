Колишній суперник Кличка може зробити росіянина претендентом на Усика
Регулярний чемпіон WBA Кубрат Пулєв відмовився від обов'язкового захисту титулу з британцем Мозесом Ітаумою, посилаючись на контракт з іншим суперником.
Про дивну ситуацію, що склалася у Всесвітній боксерській асоціації – розповідає РБК-Україна.
Скільки чемпіонів у WBA
Всесвітня боксерська організація наплодила чемпіонських титулів, а тепер не може дати їм раду.
Офіційно у WBA є:
- суперчемпіон – Олександр Усик (Україна)
- регулярний чемпіон – Кубрат Пулєв (Болгарія)
- тимчасовий чемпіон – Фабіо Вордлі (Велика Британія)
Титул Пулєва ніби є другим в цій ієрархії, тому саме він мав би в першу чергу претендувати на поєдинок з Усиком.
Однак організація зробила ставку на Вордлі. Британець 25 жовтня в Лондоні зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Переможець бою стане обов'язковим суперником для Усика.
Пулєв та інша реальність
Таким чином болгарський ветеран ніби зависнув в іншій реальності. І щоб витягти з зони комфорту, WBO офіційно зобов'язала його провести поєдинок проти 20-річного британця Ітауми. Поєдинок мав відбутися 13 грудня у Манчестері.
Але не встигла організація оприлюднити рішення, як Пулєв повідомив про неможливість бою з Ітаумою, через те, що він вже має контракт на інший поєдинок. 12 грудня в Дубаї болгарин захищатиме титул з росіянином Муратом Гассієвим.
Через це Ітаума втратив черговий шанс поборотися за титул. Вірогідно він таки вийде на ринг 13 грудня в Манчестері у проміжному поєдинку. Суперник ще невідомий.
Чи буде бій Усик – Гассієв 2
44-річний Пулев, який в 2014 році програв нокаутом Володимиру Кличку, вийде проти екс-чемпіона світу в крузервейті – 31-річного Гассієва. Якщо болгарин програє, саме росіянин стане регулярним чемпіоном WBA.
Після цього він також зможе апелювати до керівництва організації, вимагаючи бою із суперчемпіоном – яким на цей час є Усик.
Гассієв бився з Усиком у липні 2018-го у Москві за титул абсолютного чемпіона в крузервейті та програв одноголосним рішенням суддів.
Після цього він, як і українець, перейшов у хевівейт. В надважкому дивізіоні провів сім поєдинків, шість з яких виграв та один програв.
