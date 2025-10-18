Ломаченко - Пакьяо: менеджер украинца сделал заявление о бое

Что известно о возможном бое

Недавно из команды филиппинского бойца поступила информация о возможном бое Пакьяо с Ломаченко. Он якобы должен пройти 24 января 2026 года в американском Лас-Вегасе.

Советник Пакьяо - юрист Брандо Вьерньесто подтвердил, что Ломаченко действительно рассматривается как возможный соперник. По его словам, менеджеры филиппинца обращались в промоутерскую компанию Top Rank, которая представляла интересы украинца, когда тот еще выступал на профессиональном ринге.

Реакция команды Ломаченко

Со стороны украинца некоторое время никто не комментировал информацию. И вот - первая реакция от Климаса.

Он подтвердил, что получал звонки относительно боя с Пакьяо, хотя ни один из них не поступал от команды самого филиппинца.

Но отношение к идее у него - однозначное.

"Нас это не интересует - независимо от того, идет ли речь о настоящем бое или о выставочном. Василий завершил карьеру и занимается другими делами", - сказал Климас.

Что делают Ломаченко и Пакьяо сейчас

37-летний Ломаченко (18-3, 12 КО) в июне текущего года объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем бою, который состоялся в мае 2024-го, он нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа в поединке за титул IBF в легком весе.

46-летний Пакьяо (62-8-3, 39 KO) в июле вернулся на ринг и провел бой против чемпиона мира WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок завершился вничью.