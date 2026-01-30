UA

Ліга Європи: жереб визначив пари плей-офф

Трофей Ліги Європи (фото: uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

Слідом за Лігою чемпіонів відбулось жеребкування стикових поєдинків і в другому за значимістю клубному турнірі – Лізі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Хто з ким зустрінеться у стиках

Формула розіграшу Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тут також топ-вісімка чекає на суперників у 1/8 фіналу. А на стадії плей-офф грають команди, які фінішували в таблиці основного раунду на 9-24 місцях.

Пари суперників у плей-офф:

  • "Лудогорець" – "Ференцварош"
  • "Динамо" Загреб – "Генк"
  • "Селтік" – "Штутгарт"
  • "Бранн" – "Болонья"
  • "Панатінаїкос" – "Вікторія"
  • ПАОК – "Сельта"
  • "Фенербахче" – "Ноттінгем"
  • "Лілль" – "Црвена Звезда"

Матчі відбудуться 19 і 26 лютого.

Прямі путівки до 1/8 мають:

  • "Ліон"
  • "Астон Вілла"
  • "Мідтьюлланн"
  • "Бетіс"
  • "Порту"
  • "Брага"
  • "Фрайбург"
  • "Рома"

Вісім клубів, які переможуть у стикових протистояннях, вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють з володарями прямих путівок. Жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-офф відбудеться 27 лютого.

Українці в Лізі Європи-2025/26

У груповій стадії Ліги Європи виступали два українські футболісти: Артем Довбик ("Рома") та Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест").

Перший переніс операційне втручання після травми та вибув, імовірно, до кінця сезону. Другий – відзаявлений з ЛЄ та, скоріш за все, змінить команду взимку.

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершення основних раундів ЛЧ та ЛЄ.

Також ми повідомили, що гол Трубіна "Реалу" визнали найкращим у Лізі чемпіонів.

ФутболЛіга ЄвропиРомаАртем ДовбикОлександр Зінченко