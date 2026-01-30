Ліга Європи: жереб визначив пари плей-офф

Слідом за Лігою чемпіонів відбулось жеребкування стикових поєдинків і в другому за значимістю клубному турнірі – Лізі Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Формула розіграшу Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тут також топ-вісімка чекає на суперників у 1/8 фіналу. А на стадії плей-офф грають команди, які фінішували в таблиці основного раунду на 9-24 місцях.
Пари суперників у плей-офф:
Матчі відбудуться 19 і 26 лютого.
Прямі путівки до 1/8 мають:
Вісім клубів, які переможуть у стикових протистояннях, вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють з володарями прямих путівок. Жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-офф відбудеться 27 лютого.
У груповій стадії Ліги Європи виступали два українські футболісти: Артем Довбик ("Рома") та Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест").
Перший переніс операційне втручання після травми та вибув, імовірно, до кінця сезону. Другий – відзаявлений з ЛЄ та, скоріш за все, змінить команду взимку.
