Ліга Європи: жереб визначив пари плей-офф

Хто з ким зустрінеться у стиках

Формула розіграшу Ліги Європи подібна до формату Ліги чемпіонів. Тут також топ-вісімка чекає на суперників у 1/8 фіналу. А на стадії плей-офф грають команди, які фінішували в таблиці основного раунду на 9-24 місцях.

Пари суперників у плей-офф:

"Лудогорець" – "Ференцварош"

"Динамо" Загреб – "Генк"

"Селтік" – "Штутгарт"

"Бранн" – "Болонья"

"Панатінаїкос" – "Вікторія"

ПАОК – "Сельта"

"Фенербахче" – "Ноттінгем"

"Лілль" – "Црвена Звезда"

Матчі відбудуться 19 і 26 лютого.

Прямі путівки до 1/8 мають:

"Ліон"

"Астон Вілла"

"Мідтьюлланн"

"Бетіс"

"Порту"

"Брага"

"Фрайбург"

"Рома"

Вісім клубів, які переможуть у стикових протистояннях, вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють з володарями прямих путівок. Жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-офф відбудеться 27 лютого.

Українці в Лізі Європи-2025/26

У груповій стадії Ліги Європи виступали два українські футболісти: Артем Довбик ("Рома") та Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест").

Перший переніс операційне втручання після травми та вибув, імовірно, до кінця сезону. Другий – відзаявлений з ЛЄ та, скоріш за все, змінить команду взимку.