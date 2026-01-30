Лига Европы: жребий определил пары плей-офф

Кто с кем встретится в стыках

Формула розыгрыша Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Здесь также топ-восьмерка ждет соперников в 1/8 финала. А на стадии плей-офф играют команды, которые финишировали в таблице основного раунда на 9-24 местах.

Пары соперников в плей-офф:

"Лудогорец" - "Ференцварош"

"Динамо" Загреб - "Генк"

"Селтик" - "Штутгарт"

"Бранн" - "Болонья"

"Панатинаикос" - "Виктория"

ПАОК - "Сельта"

"Фенербахче" - "Ноттингем"

"Лилль" - "Црвена Звезда"

Матчи состоятся 19 и 26 февраля.

Прямые путевки в 1/8 имеют:

"Лион"

"Астон Вилла"

"Мидтьюлланн"

"Бетис"

"Порту"

"Брага"

"Фрайбург"

"Рома"

Восемь клубов, которые победят в стыковых противостояниях, выйдут в 1/8 финала, где сыграют с обладателями прямых путевок. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф состоится 27 февраля.

Украинцы в Лиге Европы-2025/26

В групповой стадии Лиги Европы выступали два украинских футболиста: Артем Довбик ("Рома") и Александр Зинченко ("Ноттингем Форест").

Первый перенес операционное вмешательство после травмы и выбыл, вероятно, до конца сезона. Второй - отзаявлен из ЛЕ и, скорее всего, сменит команду зимой.