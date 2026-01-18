ua en ru
Нд, 18 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Рахунок на години: Зінченко залишає АПЛ та переходить до європейського гранда

Неділя 18 січня 2026 19:52
UA EN RU
Рахунок на години: Зінченко залишає АПЛ та переходить до європейського гранда Фото: Олександр Зінченко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Амстердамський "Аякс" активно працює над підписанням захисника лондонського "Арсенала" та збірної України Олександра Зінченка, який нинішній сезон проводить на правах оренди в "Ноттінгем Форест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетне нідерландське видання De Telegraaf.

Варіанти трансферу

Клуб з Амстердама вже контактував з "канонірами" щодо оренди 29-річного футболіста до завершення поточного сезону та прагне закрити угоду у стислі терміни.

Інформацію про близький трансфер підтвердив і відомий інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, "Аякс" вже досяг усної домовленості щодо переходу українця.

Очікується, що Зінченко протягом найближчих 24 годин прибуде до Амстердама, де пройде медичний огляд. Угода передбачає оренду до червня з можливістю подальших переговорів про довгостроковий контракт.

Ситуація в "Ноттінгем Форест"

Раніше вже з'являлася інформація, що "Ноттінгем Форест" готовий достроково припинити оренду Зінченка. У нинішньому сезоні українець провів за "лісників" 10 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Крім того, нещодавно Зінченко не потрапив до заявки клубу на Лігу Європи, що лише підсилило чутки про зміну команди вже взимку.

Для чого Зінченко "Аяксу"

В "Аяксі" розглядають українця як універсального гравця, здатного підсилити одразу дві позиції – лівого захисника та опорного півзахисника.

Саме ці ролі амстердамський клуб вважає проблемними у поточному сезоні. Досвід українця на топ-рівні та його тактична гнучкість стали ключовими аргументами на користь трансферу.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" чинний до 30 червня 2026 року. За інформацією нідерландських ЗМІ, після завершення оренди "Аякс" може спробувати підписати українця на довший термін, як вільного агента.

Сам футболіст також позитивно ставиться до переходу в чемпіонат Нідерландів. Нагадаємо, що українець вже грав у цій країні. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що за оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Зінченка станом на зараз становить 15 млн євро.

Поточний стан "Аякса"

Чотириразовий володар Кубка чемпіонів (1971–1973 та 1995 роки) та рекордсмен чемпіонату Нідерландів (36 титулів) зараз переживає не найкращі часи.

Він посідає 3-тє місце в турнірній таблиці нідерландської Ередивізі, відстаючи від лідера – ПСВ на 18 очок. У Лізі чемпіонів команда невдало виступає на загальному етапі, програвши 5 із 6-ти матчів.

Раніше ми повідомили, що Гуцуляк повернувся в основу "Полісся" після звернення Реброва до президента.

Також дізнайтеся, за яку суму "Рома" готова продати Артема Довбика і де може опинитися українець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Англії Олександр Зінченко
Новини
РФ планує запускати до 1000 дронів по Україні на день вже цього року, - Сирський
РФ планує запускати до 1000 дронів по Україні на день вже цього року, - Сирський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу