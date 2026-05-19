Лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергія Міхалка заочно судитимуть у Білорусі: що йому загрожує

21:28 19.05.2026 Вт
2 хв
Артиста звинувачують одразу за двома статтями, серед яких образа на адресу Лукашенка
Сюзанна Аль Маріді
Проти Сергія Міхалка відкрили кримінальну справу (фото: facebook.com/sergeymikhalok.official)
У Білорусі порушили кримінальну справу проти музиканта Сергія Міхалка, який багато років живе за межами країни. Йому інкримінують "розпалювання ворожнечі" та "образу президента".

У чому звинувачують Сергія Міхалка

Проти музиканта 18 травня відкрили кримінальну справу за статтями 130 та 368 Кримінального кодексу Білорусі. Його звинувачують у "розпалюванні ворожнечі" та "образі президента".

За першою статтею Міхалку може загрожувати штраф чи до п'яти років позбавлення волі, за другою - до чотирьох.

Відомо, що справу розглядатимуть у межах так званого "спеціального провадження", тобто заочно.

Слідчий комітет також запропонував артисту добровільно прибути до Мінська для проведення слідчих дій.

Які саме висловлювання чи дії стали підставою для кримінального переслідування, не уточнюється.

Лідера гурту &quot;Ляпіс Трубєцкой&quot; Сергія Міхалка заочно судитимуть у Білорусі: що йому загрожуєПроти Міхалка відкрили кримінальну справу (скриншот)

У 2024 році в Білорусі визнали "екстремістською" пісню гурту "Ляпіс Трубєцкой" під назвою "Не быць скотам", створену на вірші Янка Купала.

Крім того, на початку російського вторгнення в Україну артист різко висловлювався про самопроголошеного президента, який "здав країну оскаженілому тирану Путіну".


Що відомо про Сергія Міхалка

Народився 19 січня 1972 в Дрездені, Німеччина. У дитинстві жив у Сибіру та на Алтаї, а наприкінці 1980-х разом із родиною переїхав до Мінська.

Сергій - лідер та один з засновників гурту "Ляпіс Трубєцкой", який проіснував до 2014 року та став одним із найвідоміших рок-колективів.

Після розпаду музикант створив проєкт Brutto, а вже на тлі повномасштабного вторгнення повернув до роботи оригінальний колектив.

Він підтримував Революцію гідності в Україні, а пісня "Воины света" стала одним із символів того часу. У 2022-му гурт представив україномовну версію треку. До речі, переклад тексту зробив Сергій Жадан.

У 2015 році Міхалок отримав посвідку на проживання в Україні, а за 5 років - звання заслуженого артиста України.

Раніше повідомлялося, що Сергій живе в Естонії. Він періодично дає концерти в країнах Європи. У 2024 році планував тур українськими містами, що обурило музиканта Женю Галича. Наприкінці травня має з'явитися на фестивалі "Покоління".

При написанні матеріалу були використані такі джерела: білоруські ЗМІ, Wikipedia, Facebook Міхалка.

