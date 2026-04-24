ЄС запровадив санкції проти путініста Тіматі: репер відреагував

Європейський Союз увів персональні санкції щодо російського артиста Тіматі, а також генерального директора Ермітажу Михайла Піотровського. Підставою стала їхня підтримка війни РФ проти України та участь у пропагандистській діяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на журнал Євросоюзу .

За що ЄС покарав Тіматі

У документах Євросоюзу вказано, що Тіматі, справжнє ім’я якого Тимур Юнусов, відкрито підтримує російську агресію проти України, поширює кремлівські наративи та використовує символіку так званої "спеціальної військової операції".

Також у ЄС звернули увагу на його заяви про готовність особисто брати участь у війні проти України.

Окремо наголошується, що співак схвалював незаконну окупацію Криму та долучався до пропагандистських акцій.

Зокрема, він виступав на мітингу "За світ без нацизму! За Росію! За президента", який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні "Лужники".

Тіматі (фото: російські ЗМІ)

Крім того, Тіматі брав участь у заходах на території тимчасово окупованого Криму вже після його анексії.

Серед них - концерт у Сімферополі, присвячений так званій "п’ятій річниці возз’єднання Криму з Росією".

Реакція Тіматі

Юнусов оперативно відреагував на санкції й зробив це у звичному для себе стилі - з компліментами російській владі та демонстративним нехтуванням міжнародними обмеженнями.

Репер почав виправдовуватися, заявивши, що, на відміну від багатьох російських чиновників, ніколи не мав ані нерухомості, ані рахунків у країнах ЄС.

Він наголосив, що не володіє майном за кордоном і не тримає грошей у європейських банках, тому новий пакет санкцій, за його словами, його не зачіпає.

"На відміну від багатьох чиновників, у мене немає і ніколи не було нерухомості за кордоном і банківських рахунків в ЄС. Тому на 20-й пакет санкцій мені пох", - сказав він.

Нагадаємо, у червні 2025 року СБУ заочно оголосила артисту підозру.

Провадження відкрили за статтею про порушення правил в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

Вже з липня того ж року він перебуває в розшуку. Водночас під українськими санкціями Тіматі перебуває ще з березня 2022 року.

До санкційного списку також включили директора Ермітажу Михайла Піотровського.

У Євросоюзі його вважають наближеним до Володимира Путіна діячем, який публічно підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також там звернули увагу, що він схвалив російське законодавство, яке дозволяє включати музейні цінності з українських музеїв до державного музейного фонду РФ.

У документах ЄС ідеться, що за керівництва Піотровського Ермітаж проводив незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму.

Михайло Піотровський (фото: російські ЗМІ)

На думку Брюсселя, це призвело до руйнування об’єктів української культурної спадщини та допомагало Кремлю просувати спроби легітимізувати окупацію півострова.

У підсумку в Євросоюзі дійшли висновку, що Піотровський підтримує дії та політику, які підривають або ставлять під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.