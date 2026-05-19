Лидера группы "Ляпис Трубецкой" будут заочно судить в Беларуси: что ему грозит

21:28 19.05.2026 Вт
2 мин
Артиста обвиняют сразу по двум статьям, среди которых оскорбление в адрес Лукашенко
Сюзанна Аль Мариди
Против Сергея Михалка открыли уголовное дело (фото: facebook.com/sergeymikhalok.official)
В Беларуси возбудили уголовное дело против музыканта Сергея Михалка, который много лет живет за пределами страны и выражал поддержку Украине. Ему инкриминируют "разжигание вражды" и "оскорбление президента".

В чем обвиняют Сергея Михалка

Против музыканта 18 мая открыли уголовное дело по статьям 130 и 368 Уголовного кодекса Беларуси. Его обвиняют в "разжигании вражды" и "оскорблении президента".

По первой статье Михалку может грозить штраф или до пяти лет лишения свободы, по второй - до четырех.

Известно, что дело будет рассматриваться в рамках так называемого "специального производства", то есть заочно.

Следственный комитет также предложил артисту добровольно прибыть в Минск для проведения следственных действий.

Какие именно высказывания или действия стали основанием для уголовного преследования, не уточняется.

Лидера группы &quot;Ляпис Трубецкой&quot; будут заочно судить в Беларуси: что ему грозитПротив Михалка открыли уголовное дело (скриншот)

В 2024 году в Беларуси признали "экстремистской" песню группы "Ляпис Трубецкой" под названием "Не быць скотам", созданную на стихи Янка Купала.

Кроме того, в начале российского вторжения в Украину артист резко высказывался о самопровозглашенном президенте, который "сдал страну взбешенному тирану Путину".


Что известно о Сергея Михалка

Родился 19 января 1972 года в Дрездене, Германия. В детстве жил в Сибири и на Алтае, а в конце 1980-х вместе с семьей переехал в Минск.

Сергей - лидер и один из основателей группы "Ляпис Трубецкой", которая просуществовала до 2014 года и стала одним из самых известных рок-коллективов.

После распада музыкант создал проект Brutto, а уже с начала полномасштабного вторжения вернулся к оригинальному коллективу.

Он поддерживал Революцию достоинства в Украине, а песня "Воины света" стала одним из символов того времени. В 2022-м группа представила украиноязычную версию трека. Кстати, перевод текста сделал Сергей Жадан.

В 2015 году Михалок получил вид на жительство в Украине, а через 5 лет - звание заслуженного артиста Украины.

Ранее сообщалось, что Сергей живет в Эстонии. Он периодически дает концерты в странах Европы.

При написании материала были использованы такие источники: белорусские СМИ, Wikipedia, Facebook Михалка.

Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе