Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства: деталі

Субота 31 січня 2026 17:36
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства: деталі Співачка Йолка (фото: instagram.com/elkasinger)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Йолка (Єлизавета Іванців), яка народилася в Ужгороді, але мешкає в РФ та не засуджує агресію Кремля, вирішила отримати російський паспорт. І виявилося, що зрадниця пішла на такий крок не просто так.

Як повідомляє РБК-Україна, про зміну громадянства Йолки заговорили росЗМІ.

Що відомо про вчинок співачки

Виявилося, що нещодавно зрадниця відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт. Днями Йолка вийшла заміж за Рождена Анусі, музиканта та героя українського "Холостяка" з Одеси.

"Перед тим, як одружуватися з хлопчиком-красенем, вона отримала російський паспорт. Раніше артистка з Ужгорода мала проблеми з бізнесом у РФ, бо термін її українського паспорта минув", - стверджують російські Telegram-канали.

Йолка нібито не могла отримати новий паспорт громадянки України через повномасштабну війну.

"Її фірму закрили через неактуальні документи. Представник співачки відмовився від коментарів", - зазначено в дописі.

Донатить на ЗСУ не просто так: блогер розкрив "хитру" схему співачки ЙолкиЙолка отримала російський паспорт (фото: facebook.com/elkasinger)

Нагадаємо, співачка не засуджувала повномасштабну війну РФ проти України. Вона мешкає на території країни-агресорки, дає концерти. Лише восени 2025 року Йолка заговорила про війну, але зробила це обережно, про злочини росіян вона не сказала.

"Нехай, будь ласка, у тих, хто цим усім кермує, вистачить мудрості зробити так, щоб це було не боляче. Тому що я хвилююся про це щодня, у мене серце болить. У мене там матуся, маю там стільки друзів. Кожен із вас в Україні має величезну кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не хвилювалася з цього приводу", - заявила артистка.

Окрім цього, нещодавно вона прибрала згадку про Бориспіль зі своєї пісні "Прованс". Тепер Йолка співає цей трек без згадок про український аеропорт.

