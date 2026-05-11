ua en ru
Пн, 11 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій Доманський

15:33 11.05.2026 Пн
3 хв
Журналісти з’ясували нові подробиці про життя колишнього ведучого "Інтера"
aimg Іванна Пашкевич
Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій Доманський Андрій Доманський (фото з відкритих джерел)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Колишній ведучий телеканалу "Інтер" Андрій Доманський, відомий проросійськими висловлюваннями, після виїзду з України оселився в Росії, отримав паспорт РФ і знайшов роботу в підсанкційному банку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook журналіста “Радіо Свобода” та проєкту “Схеми” Георгія Шабаєва.

Більше цікавого: Лідія Таран зізналася, чи спілкується з екс-чоловіком Доманським і чи вільне її серце

Коротка біографія Андрія Доманського

Андрій Доманський народився в Одесі. Кар’єру він починав на місцевому радіо, а згодом став одним із найвідоміших українських телеведучих.

Глядачам він запам’ятався за проєктами "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція" та "Фабрика зірок". У різні роки Доманський працював на "1+1" та "Інтері".

У 2018 році телеканал "Інтер” опинився у скандалі через концерт до 9 травня, у якому лунали проросійські меседжі.

Сам Доманський тоді також відзначився заявою про "українських фашистів".

У 2021 році телеведучий збирався їхати до Білорусі, щоб провести фестиваль "Слов’янський базар", який асоціюють із режимом Олександра Лукашенка. Після суспільного резонансу він відмовився від участі.

Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій ДоманськийАндрій Доманський (фото з відкритих джерел)

Після початку повномасштабної війни Доманський записав звернення українською мовою.

У ролику він підтримав волонтерів і кілька разів повторив слова “паляниця” та "полуниця".

Втім, у соцмережах йому не повірили. Користувачі пригадали телеведучому попередні проросійські висловлювання та розкритикували його.

Після хвилі хейту він видалив свої сторінки в соцмережах.

Де зараз Андрій Доманський

За даними журналіста Георгія Шабаєва, після виїзду з України Доманський оселився в Росії.

Журналіст з’ясував із російських реєстрів, що паспорт РФ телеведучому видали 17 грудня 2022 року в Санкт-Петербурзі.

Це свідчить про те, що на той момент він уже перебував на території Росії, хоча раніше в мережі ширилися чутки, нібито Доманський живе у країнах Балтії.

Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій ДоманськийАндрій Доманський отримав паспорт РФ (скріншот facebook.com/george.shabaev)

У березні 2023 року Доманський влаштувався у компанію "Совкомбанк Технологии".

Це IT-підрозділ російського "Совкомбанку", який перебуває під міжнародними санкціями через війну РФ проти України.

Георгій Шабаєв іронічно прокоментував нову роботу телеведучого.

"Я спочатку здивувався - де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії", - написав журналіст.

Журналіст також з’ясував, що після переїзду екс-українець разом із родиною відпочивав в ОАЕ.

У січні 2024 року дев’ять ночей у п’ятизірковому готелі коштували майже пів мільйона рублів - понад 5 тисяч доларів за тодішнім курсом.

Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій ДоманськийАндрій Доманський відпочивав під час війни в ОАЕ (скріншот facebook.com/george.shabaev)

Наразі невідомо, чи відмовився Доманський від українського громадянства.

Шабаєв припустив, що український паспорт може залишатися для телеведучого зручним для поїздок Європою.

Ще більше цікавого:

Куди зник телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний: Потап розкрив його місцезнаходження

, яка була обличчям телеканалу М1Де зараз Вікторія Батуі

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
Новини
Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати
Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати
Аналітика
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни