Костюк програла вдруге за день на WTA 1000: хто з українок ще продовжує боротьбу в Ухані

Невдалий старт у парному розряді

Матч першого кола парного турніру для українсько-сербської пари завершився поразкою від шостого сіяного дуету - Го Ханьюй (Китай) та Александри Панової. Поєдинок тривав 1 годину і 19 хвилин та закінчився у двох сетах із рахунком 7:5, 6:3.

Костюк і Данилович, які свого часу в 2017 році тріумфували на юніорському US Open, вперше виступали разом на рівні основного Туру.

У цьому матчі вони не зробили жодного ейса, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 3 брейки.

Натомість їхні суперниці відзначилися 1 ейсом, 2 подвійними помилками та 5 виграними геймами на прийомі.

Остання надія України в Ухані

Виліт Марти Костюк ознаменував завершення її виступів на турнірі, оскільки раніше, того ж дня вона програла стартовий матч одиночного розряду чеській тенісистці Кароліні Муховій.

Таким чином, у парній сітці змагань Україну продовжує представляти лише Людмила Кіченок, яка днем раніше успішно вийшла до 1/8 фіналу.

Кіченок виступає в парі з австралійкою Еллен Перес, і їхній дует вже здолав п'ятий сіяний тандем Ейша Мухаммад (США) / Демі Схюрс (Нідерланди).

Після першого кола в одиночному розряді турнір також покинули всі представниці України. Окрім Костюк, змагання не змогла завершити Даяна Ястремська, яка знялася з матчу проти німкені Лаури Зігемунд.