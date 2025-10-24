Ексзірка "Дизель Шоу" шокувала сумою, яку платить за школу дитини
Акторка та колишня учасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко відверто розповіла про побутові витрати. Як з'ясувалося, найбільше зірка платить за навчання свого сина Тамерлана.
Скільки Яна Глущенко витрачається на школу сина
Артистка зізналася, що хлопчик відвідує приватну школу з укриттям неподалік від дому. Вони живуть за містом.
"Возити в Київ - це дуже далеко, тим паче зараз війна. У них внизу є сховище, і вони не просто там сидять, а навчаються. Там є класи. І тим паче це 7 хвилин від дому, раптом що, не дай Боже. Це реально просто безпека коштує", - поділилася Глущенко.
За словами акторки, навчання у цьому закладі обходиться дуже дорого. Вона навіть не хотіла озвучувати суму.
"Якщо чесно, багато - 30 тисяч гривень на місяць. Але це він цілий день навчається, є п'ятиразове харчування, різні гуртки", - зазначила вона.
Глущенко з чоловіком та сином (фото: instagram.com/yamo4ka)
Зірка також розповіла кілька зворушливих історій про свого сина.
"Він найкращий. У нього є "дружина" вже три роки - познайомився на підготовчих заняттях із дівчинкою, яка на рік старша. Він приносить квіти не тільки своїй "дружині", а й іншим дівчатам та вчителям. У нього дуже класне почуття гумору, таке доросле", - поділилася зіркова мама.
Акторка додала, що найбільші витрати в сім'ї йдуть саме на освіту сина, а також на комунальні послуги.
"Ми не шикуємо. Омари, краби не їмо. Але комуналка велика - влітку може бути 6500 грн лише за електроенергію", - зазначила вона.
Що відомо про родину Яни Глущенко
Акторка одружена з продюсером Олегом Збаращуком. Разом пара виховує 8-річного сина Тамерлана. Стосунки почалися з кохання з першого погляду, а офіційно вони уклали союз у 2017 році.
Цього року Яна розповіла про кризовий період в шлюбі. Були розмови про розлучення, проте вдалося налагодити стосунки.
У квітні 2025 року Глущенко приголомшила рішенням покинути "Дизель Шоу" після 10 років у колективі.
Згодом вона пояснила, чому наважилася на звільнення та як відреагували колеги. Вона захотіла зосередитися на нових проєктах.
