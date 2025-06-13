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"З білим прапором". Глущенко пригадала, як колегу-зрадницю вивезли з окупації на танку

П'ятниця 13 червня 2025 10:15
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"З білим прапором". Глущенко пригадала, як колегу-зрадницю вивезли з окупації на танку Марина Грицук провела в окупації 17 днів, а тепер працює на росіян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко відверто висловилася про колег-зрадників. Так, вона пригадала виїзд з окупації білоруски Марини Грицук, яка після пережитої окупації перебралася назад до рідної країни й стала працювати на росіян.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Глущенко ТСН.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Грицук дуже переживала і боялася, а Яна її заспокоювала. Вже в ніч на 24 лютого після концерту "Дизель Шоу" її мали відвезти до кордону, проте плани змінилися.

Марину відвезли в заміський будинок в Київській області, де та провела 17 днів в окупації без зв'язку. Згодом стало відомо, що Грицук евакуювали на танку.

"Наскільки я володію інформацією, у неї ж чоловік - співак у Білорусі. І якось він домовився, щоб на якійсь там нейтральній території вона виходила з білим прапорцем. Її посадили в цей танк", - розповіла вона.

&quot;З білим прапором&quot;. Глущенко пригадала, як колегу-зрадницю вивезли з окупації на танкуГрицук в "Дизель Шоу" (фото: instagram.com/mary.gritsuk)

"Після цього ми не спілкувалися. Я так розумію, що за нею дуже сильно почали слідкувати ці там органи. Це її вибір", - сказала Яна.

Після виїзду з України Марина почала працювати на російському міжнародному телеканалі, брати участь в державних концертах та дотримуватися мовчазної позиції.

Глущенко також пригадала Писаренка та Нікішина, які зустріли російське вторгнення в Україні, а згодом повернулися заробляти в Росію.

"Нас дуже сильно обурило, коли в них була вистава, здається, з Бузовою. І десь за лаштунками вони записують підтримувальне відео для своїх солдатів. Це було так... Ну блін, ви ж тут були, ви ж з нами працювали, знали, що таке Україна. І після цього ви це робите?" - зазначила вона.

&quot;З білим прапором&quot;. Глущенко пригадала, як колегу-зрадницю вивезли з окупації на танкуЯна Глущенко про колег-зрадників (скриншот)

Колишня учасниця "Дизель Шоу" заявила, що ніколи не пробачить росіянам. Вона пригадала, як в її день народження минулого року ворожа ракета влучила в Охматдит.

"Скажіть мені, будь ласка, чи можу я комусь з Росії оце пробачити?" - сказала вона.

Крім того, Глущенко розповіла, що її син хоче бути військовим хірургом, рятувати людей.

"Я питаю: "А чому військовим?" А він каже: "Ну, тому що у нас в школі всі хлопці хочуть бути військовими. Ці нелюди відібрали у наших дітей дитинство. А у деяких батьків і дітей. Кому пробачати? Ніколи. Особисто я - ніколи", - наголосила вона.


Нагадаємо, раніше актор артист Євген Гашенко в інтерв'ю РБК-Україна прокоментував скандали довкола "Дизель Шоу", зміну складу команди та загибель Максима Неліпи.

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