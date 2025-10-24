ua en ru
Экс-звезда "Дизель Шоу" шокировала суммой, которую платит за школу ребенка

Пятница 24 октября 2025 22:05
Экс-звезда "Дизель Шоу" шокировала суммой, которую платит за школу ребенка Яна Глущенко рассказала о семейных расходах (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса и бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко откровенно рассказала о бытовых расходах. Как выяснилось, больше всего звезда платит за обучение своего сына Тамерлана.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Люкс ФМ".

Сколько Яна Глущенко тратится на школу сына

Артистка призналась, что мальчик посещает частную школу с укрытием неподалеку от дома. Они живут за городом.

"Возить в Киев - это очень далеко, тем более сейчас война. У них внизу есть убежище, и они не просто там сидят, а учатся. Там есть классы. И тем более это 7 минут от дома, вдруг что, не дай Бог. Это реально просто безопасность стоит", - поделилась Глущенко.

По словам актрисы, обучение в этом заведении обходится очень дорого. Она даже не хотела озвучивать сумму.

"Если честно, много - 30 тысяч гривен в месяц. Но это он целый день учится, есть пятиразовое питание, различные кружки", - отметила она.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; шокировала суммой, которую платит за школу ребенкаГлущенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/yamo4ka)

Звезда также рассказала несколько трогательных историй о своем сыне.

"Он самый лучший. У него есть "жена" уже три года - познакомился на подготовительных занятиях с девочкой, которая на год старше. Он приносит цветы не только своей "жене", но и другим девушкам и учителям. У него очень классное чувство юмора, такое взрослое", - поделилась звездная мама.

Актриса добавила, что самые большие расходы в семье идут именно на образование сына, а также на коммунальные услуги.

"Мы не шикуем. Омары, крабы не едим. Но коммуналка большая - летом может быть 6500 грн только за электроэнергию", - отметила она.


Что известно о семье Яны Глущенко

Актриса замужем за продюсером Олегом Збаращуком. Вместе пара воспитывает 8-летнего сына Тамерлана. Отношения начались с любви с первого взгляда, а официально они заключили союз в 2017 году.

В этом году Яна рассказала о кризисном периоде в браке. Были разговоры о разводе, однако удалось наладить отношения.

В апреле 2025 года Глущенко ошеломила решением покинуть "Дизель Шоу" после 10 лет в коллективе.

Впоследствии она объяснила, почему решилась на увольнение и как отреагировали коллеги. Она захотела сосредоточиться на новых проектах.

