Зірка "Дизель Шоу" зізнався, що знайшов дружину в Tinder

Український актор, сценарист і ексучасник "Дизель шоу" Олег Іваниця, який раніше розсекретив, чим займається в ЗСУ , розповів, що познайомився зі своєю другою дружиною в мобільному додатку Tinder.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

Журналістка зазначила, що багато її друзів скептично ставляться до сайтів знайомств.

"Я не знаю, який він зараз (Tinder - ред.), тоді дійсно він був різноманітним. І коли ти починаєш спілкуватися з людиною, ти можеш зрозуміти, до чого можуть призвести ці стосунки", - зазначив актор-військовий.

На запитання Доротюк, як саме він зміг зрозуміти в листуванні, що це його людина, Іваниця розповів.

"Щоб людина була цікавою, щоб у вас не було якихось розбіжностей критичних у поглядах на політику, релігію чи якісь інші моральні речі. І коли тобі людина цікава, ти продовжуєш листування. Не цікаво, коли все дізнаєшся одразу, тоді інтерес пропадає", - зазначив Іваниця.

Потім Аліна Доротюк поцікавилася, скільки часу минуло від моменту початку листування до весілля.

"Там не все так просто, ми зустрічалися, ми жили разом, потім розійшлися", - розповів військовий.

Він зазначив, що стосунки зав'язалися давно, але потім він поїхав до Англії на навчання, і пара на деякий час розпалася.

"Мені складно сказати, чому ми розлучилися. Це була якась сварка, в якій ніхто не хотів поступитися, і ми роз'їхалися", - згадав Іваниця.

Пара відновила спілкування у 2022 році - вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Це було у 2022 році, я вже служив. Ми були тоді ще в Києві, я просто в якийсь момент написав: "Як справи?". Ми почали листуватися, ми були не разом близько 3-х років, і коли минуло півтора року чи два, я згадав ці стосунки, згадав ті моменти, коли було добре. І я зрозумів, що це хороша людина. Я почав підбивати клинці, але марно. Мені дали зрозуміти, що "ні", - зазначив Іваниця.

А в 2022 році, коли почалася війна, ексзакохані знову почали листуватися, листування перейшло в активну фазу. На той момент дівчина жила у Вінницькій області.

"Коли мене перший раз відпустили, я написав: "А можна я приїду в гості?". І пам'ятаю, була така довга пауза", - пригадав актор.

Потім пара ще кілька разів зустрічалася, коли військового відпускали. А вже влітку 2022 року вони одружилися.

Цей момент можна подивитися з 51:15.

Зазначимо, що для Олега Іваниці цей шлюб став другим. Від першого шлюбу, в якому він прожив 17 років, він має доньку Ольгу та сина Остапа. Його друга дружина Лана має доньку Аніту від попередніх стосунків, а 2023 року в пари народився спільний син, якого назвали Орест.

Олег Іваниця зараз (фото: instagram.com/o_ivanytsia)