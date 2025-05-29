Гашенко з "Дизель Шоу" розсекретив, яким був Максим Неліпа поза сценою

Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко поділився теплими спогадами про свого колегу Максима Неліпу, який загинув на фронті 12 травня.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Він був щирою, веселою і цікавою людиною. Дуже любив щось робити своїми руками: паяти, збирати, лагодити - все, що стосувалося електроніки", - підкреслив Гашенко.

Також артист зазначив, що вони товаришували, коли Неліпа приєднався до "Дизель Шоу" у 2017 році.

"Коли Макс був у складі "Дизель Шоу", ми дружили. І навіть після його відходу деякий час продовжували підтримувати зв'язок", - пригадав він.

Про те, що Максим Неліпа загинув на фронті, Гашенко, як і багато інших, дізнався з публікації його ексдружини.

"Про загибель Макса дізнався з поста Томи Неліпи у Facebook. Потім написали в нашому спільному чаті", - розповів Євген Гашенко.

Також зірка "Дизель Шоу" підкреслив, що Максим був неординарною особистістю з нелегкою долею.

"Був дуже творчою особистістю з дуже непростою долею. Неймовірно шкода, що так вийшло. Мої співчуття рідним і близьким. Слава Герою!" - підсумував Гашенко.

Максим Неліпа (фото: facebook.com/dizelshow)

Нагадаємо, Максим Неліпа знайомий багатьом як учасник команди КВК "Ковбої Політеху" і ведучий розважальних шоу у 2000-х роках. Пізніше він був задіяний у проєктах "Дизель Студіо" і знімався в епізодичних ролях у кіно.

Перед війною телеведучий переживав кризу як в особистому житті, так і в професії. Відомо, що 2020 року він розлучився зі своєю дружиною Тамарою після 17 років спільного життя. Попри це рішення, вони зберегли добрі стосунки та продовжували виховувати двох дітей - сина Артема і доньку Марію.

Того ж року Неліпа почав працювати в Чорнобилі. Там він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр", що входить до структури зони відчуження.

Після початку повномасштабного вторгнення записався в ТРО, потім пішов добровольцем на фронт, де займався безпілотниками.

Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. 23 травня з ним попрощалися в Києві - у Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", де почалася його кар'єра як шоумена.

Також стало відомо, що поховали його на Байковому кладовищі.

Максим Неліпа в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)