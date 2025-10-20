ua en ru
Коли та проти кого повернеться Усик: радник чемпіона злив інформацію The Ring

Понеділок 20 жовтня 2025 23:19
Коли та проти кого повернеться Усик: радник чемпіона злив інформацію The Ring Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик майже відновився після травми і готується до чергового виходу в ринг. Його команда вже працює на організацією наступного поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Про наступний бій

Як повідомив радник боксера Сергій Лапін, Усик планує провести свій наступний поєдинок у першій половині 2026 року. Суперником буде переможець бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, який пройде 25 жовтня в Лондоні.

Він стане обов'язковим претендентом за версією WBO, одним із чотирьох поясів, якими володіє Усик. Саме WBO зараз стоїть у черзі на захист титулу, однак обов'язковий бій було відкладено через травму спини українця.

За словами Лапіна, відновлення Усика проходить успішно – він нещодавно завершив реабілітаційний табір і почувається чудово.

"Олександр у хорошій формі, відновлення йде відмінно", – зазначив Лапін.

Про трилогію з Ф'юрі

Після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році Усик не планує третього бою з британцем. Хоча фанати наполягають на трилогії, команда українця вважає, що "цю сторінку вже перегорнуто".

"Теоретично – цікавий варіант, але для кого? Усик уже двічі перемагав Ф'юрі. Цей розділ закрито", – сказав Лапін.

Про можливий поєдинок з Ітаумою

Нещодавно 38-річний Усик заявив, що має намір продовжити кар'єру ще кілька років і завершити виступи у 41. За словами Лапіна, у чемпіона попереду може бути ще до п'яти боїв.

Раніше Усик виключив можливість поєдинку з перспективним 20-річним британцем Мозесом Ітаумою, однак Лапін уточнив, що цей бій можливий у майбутньому.

"Ітаума талановитий, але йому ще потрібні серйозні випробування. Ми не бачили, щоб він проходив 12 раундів чи опинявся в складних ситуаціях. Зараз у нього немає інструментів, щоб перемогти Усика", – пояснив радник чемпіона.

Раніше ми розповіли, що сина Усика вже чекають в збірній України з дзюдо.

Також читайте, як колишній суперник Кличка може зробити росіянина претендентом на Усика.

