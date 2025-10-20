Сина Усика чекають в збірній України: національна федерація відреагувала на успіхи
Син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика – Кирило – здобув черговий успіх у дзюдо. На його вдалий виступ вже відреагувала українська федерація з цього виду спорту.
Про здобутки Усика-молодшого та реакцію на них – розповідає РБК-Україна.
У фіналі Кубка Іспанії
Юний спортсмен виборов срібну медаль на Кубку Іспанії, блискуче дійшовши до фіналу турніру.
Під час змагань Кирило продемонстрував чудову техніку, холоднокровність і впевненість, не розгубившись навіть у вирішальних епізодах. Його виступи викликали схвальні відгуки серед уболівальників і тренерів.
Реакція Федерації дзюдо
Федерація дзюдо України відреагувала на виступ сина чемпіона, залишивши під відео змагань у соцмережах коментар:
"Чекаємо у збірній".
Спортивна династія Усиків
Для 12-річного Кирила це вже другий успіх у жовтні. Раніше він здобув бронзову медаль на турнірі в Сантандері, а тепер поліпшив результат, завоювавши "срібло" в Кадісі.
Відомо, що Кирило разом з братом Михайлом тренуються в Іспанії, у місті Марбелья. Спортивні починання синів активно підтримує батько – Олександр Усик, який під час підготовки до боїв також влаштовує свої тренувальні табори в Іспанії.
