Когда и против кого вернется Усик: советник чемпиона слил информацию The Ring

Понедельник 20 октября 2025 23:19
Когда и против кого вернется Усик: советник чемпиона слил информацию The Ring Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик почти восстановился после травмы и готовится к очередному выходу в ринг. Его команда уже работает на организацией следующего поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

О следующем бое

Как сообщил советник боксера Сергей Лапин, Усик планирует провести свой следующий поединок в первой половине 2026 года. Соперником будет победитель боя Джозеф Паркер - Фабио Уордли, который пройдет 25 октября в Лондоне.

Он станет обязательным претендентом по версии WBO, одним из четырех поясов, которыми владеет Усик. Именно WBO сейчас стоит в очереди на защиту титула, однако обязательный бой был отложен из-за травмы спины украинца.

По словам Лапина, восстановление Усика проходит успешно - он недавно завершил реабилитационный лагерь и чувствует себя прекрасно.

"Александр в хорошей форме, восстановление идет отлично", - отметил Лапин.

О трилогии с Фьюри

После двух побед над Тайсоном Фьюри в 2024 году Усик не планирует третьего боя с британцем. Хотя фанаты настаивают на трилогии, команда украинца считает, что "эта страница уже перевернута".

"Теоретически - интересный вариант, но для кого? Усик уже дважды побеждал Фьюри. Этот раздел закрыт", - сказал Лапин.

О возможном поединке с Итаумой

Недавно 38-летний Усик заявил, что намерен продолжить карьеру еще несколько лет и завершить выступления в 41. По словам Лапина, у чемпиона впереди может быть еще до пяти боев.

Ранее Усик исключил возможность поединка с перспективным 20-летним британцем Мозесом Итаумой, однако Лапин уточнил, что этот бой возможен в будущем.

"Итаума талантлив, но ему еще нужны серьезные испытания. Мы не видели, чтобы он проходил 12 раундов или оказывался в сложных ситуациях. Сейчас у него нет инструментов, чтобы победить Усика", - пояснил советник чемпиона.

Ранее мы рассказали, что сына Усика уже ждут в сборной Украины по дзюдо.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

