"Циганський король" повертається: Ф'юрі планує трилогію з Усиком та бій з Джошуа

Чемпіон важкої ваги Тайсон Ф'юрі розглядає повернення на ринг у 2026 році, незважаючи на нещодавнє рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talk Sports .

Ф'юрі готовий до трилогії з Усиком

Після другої поспіль поразки від Олександра Усика на початку цього року Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Проте Воррен впевнений, що британець повернеться на ринг у 2026 році.

За словами промоутера, основним планом Ф'юрі є організація трилогії з абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Усиком.

"Я розмовляв з ним минулого тижня; він сказав, що повернеться і буде битися наступного року", - повідомив Воррен.

"Він був зайнятий у цьому році, зокрема знімав документальний серіал на Netflix, але він категорично сказав, що хоче битися наступного року", додав промоутер.

Можливий суперник - Ентоні Джошуа

Окрім Усика, Ф'юрі розглядає й інші варіанти, серед яких бій із Ентоні Джошуа. Британець ще не виходив на ринг проти Джошуа.

І сам Джошуа неодноразово заявляв про бажання зустрітися з Ф'юрі до завершення кар'єри.

Ф'юрі залишався у формі під час перерви?

Хоча Ф'юрі не бився після поразки від Усика, його бачили у спортзалі в Моркамбі. Водночас британець поки не робив офіційних заяв про своє повернення, що залишає інтригу для фанатів важкої ваги у світі боксу.