Клопотенко заговорив про шлюбний контракт з нареченою: якими будуть умови

08:27 12.03.2026 Чт
2 хв
Шеф-кухар детально пояснив, яким бачить майбутнє з коханою Катериною
aimg Сюзанна Аль Маріді
Клопотенко заговорив про шлюбний контракт з нареченою: якими будуть умови Євген Клопотенко з нареченою (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Євген Клопотенко дав перше спільне інтерв'ю зі своєю коханою Катериною. У відвертій розмові вони зізналися, що обговорюють підписання шлюбного контракту.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на розмову пари з Марічкою Падалко.

Більше цікавого: Євген Клопотенко реформує харчування в ЗСУ

Що каже Клопотенко про шлюбний контракт

Як з'ясувалося, саме він став ініціатором договору. На момент запису розмови пара лише збиралася обговорити це питання.

За словами Євгена, в його випадку головна мета - забезпечити безпеку дівчини та майбутнє дітей.

"Якби я був дівчиною і в мене був би хлопець, я б хотів, аби він на ділі показав, що я важлива", - зазначив він.

За власне майно шеф-кухар не хвилюється, адже бізнесом упрявляти важко.

"В мене є телевізор, холодильник, духовка - це не чіпати! Ну, забери ресторани і піди там щось зроби, з кухарями поговори. Борги хочеш дам свої?" - пожартував він.

Водночас Євген зазначив, що мав життя до Катерини і треба його розділити.

"Треба зрозуміти, що ми хочемо. Коли романтично все, а потім якось вже недобре стало, то люди починають сваритися. Близькі зазвичай сваряться найбільше. Це ж класика. Люди, які люблять, потім через дві секунди починають ненавидіти одне одного", - пояснив він.

Клопотенко заговорив про шлюбний контракт з нареченою: якими будуть умовиКлопотенко розповів про майбутнє весілля (скриншот)

Що каже наречена про шлюбний контракт

Катерина також поділилася, що для неї важливо в шлюбному контракті. Вона ще детально не підходила до планування цього питання, але уявлення має.

"Якщо описати загальний сенс цього, то він в тому, щоб я і наша майбутня дитина або діти мали гарантії, що ми можемо далі комфортно жити самі, якщо, не дай Боже, щось станеться", - розповіла вона.

Пара також зізналася, що планує дітей і вже працює у цьому напрямку, досліджуючи здоров'я.


Що відомо про заручини Клопотенка з нареченою

Пара разом понад рік. Про стосунки вони повідомили у жовтні 2025 року. Тоді ресторатор вперше показав свою дівчину, опублікувавши спільне фото.

А вже у січні Євген освідчився коханій. Церемонія пройшла в українському стилі серед найближчих людей. Тепер закохані думають, як правильно відсвяткувати весілля в умовах війни.

Клопотенко заговорив про шлюбний контракт з нареченою: якими будуть умовиЯк Клопотенко заручився з нареченою (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Ще більше цікавого:

Іво Бобул різко прокоментував заяву Сандулеси

Цибульська розповіла, хто та за що платить в її родині

