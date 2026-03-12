ua en ru
Клопотенко заговорил о брачном контракте с невестой: какими будут условия

08:27 12.03.2026 Чт
3 мин
Шеф-повар подробно объяснил, каким видит будущее с любимой Екатериной
aimg Сюзанна Аль Мариди
Клопотенко заговорил о брачном контракте с невестой: какими будут условия Евгений Клопотенко с невестой (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Евгений Клопотенко дал первое совместное интервью со своей возлюбленной Екатериной. В откровенном разговоре они признались, что обсуждают подписание брачного контракта.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разговор пары с Маричкой Падалко.

Больше интересного: Евгений Клопотенко реформирует питание в ВСУ

Что говорит Клопотенко о брачном контракте

Как выяснилось, именно он стал инициатором договора. На момент записи разговора пара только собиралась обсудить этот вопрос.

По словам Евгения, в его случае главная цель - обеспечить безопасность девушки и будущее детей.

"Если бы я был девушкой и у меня был бы парень, я бы хотел, чтобы он на деле показал, что я важна", - отметил он.

За собственное имущество шеф-повар не волнуется, ведь бизнесом управлять трудно.

"У меня есть телевизор, холодильник, духовка - это не трогать! Ну, забери рестораны и пойди там что-то сделай, с поварами поговори. Долги хочешь дам свои?" - пошутил он.

В то же время Евгений отметил, что имел жизнь до Екатерины и надо ее разделить.

"Надо понять, что мы хотим. Когда романтично все, а потом как-то уже нехорошо стало, то люди начинают ссориться. Близкие обычно ссорятся больше всего. Это же классика. Люди, которые любят, потом через две секунды начинают ненавидеть друг друга", - пояснил он.

Клопотенко заговорил о брачном контракте с невестой: какими будут условияКлопотенко рассказал о предстоящей свадьбе (скриншот)

Что говорит невеста о брачном контракте

Екатерина также поделилась, что для нее важно в брачном контракте. Она еще подробно не подходила к планированию этого вопроса, но представление имеет.

"Если описать общий смысл этого, то он в том, чтобы я и наш будущий ребенок или дети имели гарантии, что мы можем дальше комфортно жить сами, если, не дай Бог, что-то произойдет", - рассказала она.

Пара также призналась, что планирует детей и уже работает в этом направлении, исследуя здоровье.


Что известно о помолвке Клопотенко с невестой

Пара вместе более года. Об отношениях они сообщили в октябре 2025 года. Тогда ресторатор впервые показал свою девушку, опубликовав совместное фото.

А уже в январе Евгений сделал предложение любимой. Церемония прошла в украинском стиле среди самых близких людей. Теперь влюбленные думают, как правильно отпраздновать свадьбу в условиях войны.

Клопотенко заговорил о брачном контракте с невестой: какими будут условияКак Клопотенко обручился с невестой (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

