Клопотенко нагодує ЗСУ: шеф-кухар допоможе створити нове меню для бійців

В Україні запускають масштабну реформу харчування ЗСУ, до якої долучився шеф-кухар Євген Клопотенко. Ресторатор допоможе змінити раціон бійців та навчити кухарів готувати за новими стандартами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Стандарти харчування в армії: все про нову реформу

Директор Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Арсен Жумаділов та голова правління ГО "Культ Фуд" Євген Клопотенко офіційно підписали Меморандум про співпрацю задля покращення якості та поживної цінності їжі у війську.

Новий проєкт "Готуємо до бою" спрямований на те, щоб перетворити армійське харчування на ефективний інструмент відновлення та бойової спроможності, адже їжа для військових - це не лише калорії, а й концентрація та витривалість.

Більше цікавого: Євген Клопотенко vs Джеймі Олівер: як Україна обійшла Британію в реформі шкільного харчування

Співпраця передбачає адаптацію цивільних кулінарних практик до складних польових умов, регулярне навчання персоналу та постійний зворотний зв’язок із підрозділами безпосередньо на фронті.

Клопотенко береться за реформу харчування в армії (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Однією з головних проблем нинішньої системи є те, що більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їхньої роботи досі не існувало.

Навіть за умови вчасної доставки якісних продуктів результат приготування часто залежить від особистого досвіду людини чи наявного обладнання.

"Тема харчування у війську складніша, ніж здається ззовні. Підрозділи стикаються з низкою практичних труднощів, які безпосередньо впливають на те, що опиняється в тарілці бійців", - наголосив військовослужбовець 1-го окремого центру СБС Олег Кравчук.

За його словами, один з головних викликів - це те, що більшість військових кухарів не має профільної освіти чи досвіду роботи, а чітко виписаних алгоритмів їх роботи не існує.

"У таких умовах навіть найкраще бажання кухаря не завжди гарантує стабільний результат. Тому для нас важливо мати єдині технологічні рішення, які працюють незалежно від досвіду людини чи конкретної кухні", - сказав Кравчук.

Збірник рецептів та відеоуроки: як працюватиме реформа

Ключовим продуктом реформи стане створення практичного збірника рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

Ця книга допоможе систематизувати досвід та зробити раціон бійців збалансованим і різноманітним незалежно від зовнішніх обставин.

Окрім друкованих матеріалів, команда "Культ Фуд" планує проводити практичні навчання для кухарів та записати серію навчальних відеорецептів.

Такий підхід має довести, що сильна армія базується не лише на зброї, а й на якісній підтримці кожного захисника, посилюючи обороноздатність країни на всіх рівнях.

Що каже Клопотенко про ініціативу

На своїй Facebook-сторінці шеф-кухар наголосив, що мета співпраці - не створювати систему з нуля, а "допомогти зібрати й систематизувати досвід".

"Різні підрозділи та профільні державні агенції вже впроваджують корисні напрацювання на місцях, тому мета співпраці - не "винаходити велосипед", а консолідувати найкращі практики та зробити їх доступними ширше", - зазначив Євген.

"Вірю, що разом ми зможемо залучити до процесу якомога більше професіоналів. Бо ті, хто боронять країну, заслуговують на смачну їжу", - додав він.

Клопотенко береться за реформу харчування в армії (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Крім того, команда проєкту оголосила збір досвіду: професіоналів, які мають напрацювання з організації харчування у війську, закликають ділитися ними через спеціальну Google-форму.