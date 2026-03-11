"Перестав поважати". Іво Бобул різко відреагував на заяву Сандулеси про аборт
Іво Бобул висловився про заяву Лілії Сандулеси, що він нібито підштовхнув її зробити аборт. Співак наголосив, що після цього втратив будь-яку повагу до колишньої.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артиста проєкту "Наодинці з Гламуром".
Що сказав Бобул про колишню
Артист наголосив, що вперше чує про вагітність Лілії. На його думку, вона вчинила негарно і сказала неправду.
"Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто диву давався, звідки вона взяла це все і навіщо зробила. Я практично підняв її з небуття, забрав її на гастролі, два тури зробили дуже гарні", - зазначив Бобул.
Він додав, що колись радив екскоханій стежити за своєю зовнішністю. Можливо, це стало причиною образи.
"Ну, я сказав, що треба за собою стежити. Ти атистка, повинна мати гарний вигляд. І на це ображатися? Таку маячню на мене казати? Я вперше чую взагалі, що вона там казала. Мені дуже образливо. Я порвав все. Не хочу бачити, не хочу чути і знати", - додав співак.
Іво Бобул відповів на слова колишньої про аборт (скриншот)
Що відомо про стосунки Бобула та Сандулеси
Нагадаємо, пара прожила у шлюбі десять років. Спільних дітей у них не було, проте нещодавно співачка зізналася, що у 1994 році була вагітною, але Іво не хотів поповнення.
"Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через кілька місяців кажу, що вагітна, що будемо робити? А він каже: “Ну Ліля, ми тільки приїхали. Не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім”. Що я мала робити? Він не хотів", - пригадала співачка в інтерв’ю Ростиславу Калацинському.
Ця заява стала відповіддю на попереднє інтерв'ю Бобула, у якому він зазначив, що вони обидва не прагнули стати батьками. Проте Лілія каже, що хотіла народити дитину, але чоловік наполягав зосередитися на творчому розвитку.
"Це мій гріх. Але що я мала робити, якщо треба було допомогти, щоб ми разом були, щоб це все робити. От і все. А то, що я не хотіла… Він не хотів (дитину - ред). Хотів бути артистом", - додала вона.
Як відомо, від попередніх стосунків у Лілії є син Іван. До речі, 67-річна артистка зараз щаслива у шлюбі. Раніше вона вперше розповіла про знайомство з коханим.