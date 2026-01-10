ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Євген Клопотенко заручився з коханою: зворушливі фото

Субота 10 січня 2026 17:21
Євген Клопотенко заручився з коханою: зворушливі фото Євген Клопотенко зробив пропозицію коханій (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вразив шанувальників приємною новиною. Через майже рік стосунків він освідчився своїй коханій Катерині Воскресенській.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Клопотенка.

Як Клопотенко оголосив про заручини

Він опублікував серію романтичних фото, на одному з яких видно встромлену у коровай обручку. Пропозиція була зроблена в українському стилі.

На іншому кадрі можна розгледіти, як Євген надягає каблучку на палець коханої, яка, очевидно, сказала так. На іншому фото пара зливається у ніжному та чуттєвому поцілунку.

У підписі до світлин шеф-кухар залишив лаконічне повідомлення, яке супроводжувало емодзі у вигляді каблучки.

"Здається, у нас є новини. P.S: Кохання - це світло. Деталі згодом", - зазначив він.

Клопотенко освідчився коханій (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Як відреагували в мережі

Публікація одразу викликала хвилю обговорень серед підписників, які одразу прийнялися вітати пару.

  • "Гарні новини. Вітаю!"
  • "Вітання! Гірко!"
  • "Це чудово! Україні потрібно багато любові. У добрий час".
  • "Ну нарешті. Головний холостяк країни вже не холостяк. Многая літа в любові".
  • "У Вас заручини? Супер! Вітаю! Бажаю щастя, кохання, достатку і діточок!"

Що відомо про обраницю Клопотенка

Євген вперше розсекретив нові стосунки 18 жовтня, опублікувавши спільні фото з Катериною. На той момент вони були разом вже дев'ять місяців. Як відомо, дівчина працює у туристичному бізнесі.

Відтоді Клопотенко періодично ділиться спільними фото з коханою, однак деталей їхніх стосунків не розкриває.

Про особисте життя ресторатора відомо мало. Одружений не був, дітей у нього немає.

