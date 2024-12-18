Мудрик найняв досвідчених адвокатів: вони врятували кар'єру іншої зірки

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик спробує скоротити термін бану за допомогою фірми, яка має досвід у таких справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Футболіст найняв фахівців юридичної фірми Morgan Sports Law. Підтримку Мудрику у цьому надав і "Челсі". Фірма відома тим, що допомогла екс-півзахиснику збірної Франції та італійського "Ювентуса" Полю Погба скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.

У серпні 2023 року 31-річний француз здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. Перевірка проби "B" лише підтвердила наявність надмірної кількості речовини у організмі. У лютому 2024-го Погба дискваліфікували на чотири роки.

Але після підключення до справи адвокатів Morgan Sports Law термін бану вдалося значно скоротити. Юристи француза довели, що він лише приймав таблетки, які йому прописав лікар. Після розгляду апеляції у Спортивному арбітражному суді (CAS) строк дискваліфікації знизили до 18-ти місяців. Хоча захист наполягав, щоб бан тривав не більше одного року.

"Справа Мудрика": що відомо

17 грудня з'явилася інформація, що футболіст здав позитивний тест на допінг. За повідомленнями британських ЗМІ, у пробі українця знайшли мельдоній. Мудрику загрожує дискваліфікація на чотири роки.

Мельдоній – це метаболічна речовина, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію та краще переносити фізичні навантаження. Препарат з 2016 року перебуває у списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА).

"Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Мудрика. У клубі повідомили: українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин". Сам 23-річний гравець додав, що він "не порушував жодних правил", і зараз "тісно співпрацює зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися".

Британське видання The Athletic стверджує, що Мудрик здав позитивний результат на мельдоній в листопаді. Це сталося після одного з матчів збірної України.