UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

З ким гратимуть "Динамо", ЛНЗ та інші в чвертьфіналі Кубка України: дата і час жеребкування

Фото: Боротьбу за трофей продовжують вісім команд (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Українська асоціація футболу офіційно оголосила дату і час проведення жеребкування чвертьфіналу національного Кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Хто зіграє в чвертьфіналі

Боротьбу за трофей продовжують вісім колективів. Уперше в історії на даній стадії представлені лише три команди з елітного дивізіону вітчизняного футболу. Інші – представники Першої та Другої ліги.

Це означає, що у півфіналі гарантовано зіграє мінімум одна команда з нижчого дивізіону.

Усі учасники 1/4 фіналу Кубка України-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • "Металіст 1925" (Харків)

Перша ліга

  • "Чернігів"
  • "Буковина" (Чернівці)
  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Фенікс-Маріуполь"

Друга ліга

  • "Локомотив" (Київ)

Коли жеребкування та матчі

Церемонія жеребкування пройде в Будинку футболу в п'ятницю, 28 листопада та розпочнеться о 13:00.

Пряма трансляція події буде проводитися на YouTube-каналі УАФ.

За підсумками жеребкування сформують чотири пари суперників, які боротимуться за вихід до півфіналу.

Ці матчі відбудуться вже весною наступного року. Офіційна базова дата – 4 березня.

Раніше ми повідомили, з ким і коли зіграє збірна України у плей-офф ЧС-2026.

Також читайте, чому позиція збірної України в оновленому рейтингу ФІФА здивувала багатьох фанатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболКубок УкраїниДинамо