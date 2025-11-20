С кем будут играть "Динамо", ЛНЗ и другие в четвертьфинале Кубка Украины: дата и время жеребьевки

Кто сыграет в четвертьфинале

Борьбу за трофей продолжают восемь коллективов. Впервые в истории на данной стадии представлены лишь три команды из элитного дивизиона отечественного футбола. Остальные - представители Первой и Второй лиги.

Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.

Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26

УПЛ

"Динамо" (Киев)

ЛНЗ (Черкассы)

"Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

"Чернигов"

"Буковина" (Черновцы)

"Ингулец" (Петрово)

"Феникс-Мариуполь"

Вторая лига

"Локомотив" (Киев)

Когда жеребьевка и матчи

Церемония жеребьевки пройдет в Доме футбола в пятницу, 28 ноября и начнется в 13:00.

Прямая трансляция события будет проводиться на YouTube-канале УАФ.

По итогам жеребьевки сформируют четыре пары соперников, которые будут бороться за выход в полуфинал.

Эти матчи состоятся уже весной следующего года. Официальная базовая дата - 4 марта.