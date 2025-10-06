UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Кіченок і Перес сенсаційно здолали топ-сіяних на WTA 1000 в Ухані і пройшли далі

Людмила Кіченок (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес успішно стартували на турнірі серії WTA 1000 в Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Хід матчу

У матчі першого раунду парного розряду вони обіграли п’ятий сіяний дует Демі Схюрс (Нідерланди) та Ейша Мухаммад (США) з рахунком 6:4, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. Кіченок і Перес виконали три ейси, допустили дві подвійні помилки та зробили три брейки.

Суперниці відповіли одним ейсом, п’ятьма помилками на подачі та одним брейком.

У першому сеті українсько-австралійський дует довів партію до перемоги 6:4, а у другій партії впевнено закрили всі питання - 6:3.

Наступні суперниці

У 1/8 фіналу Кіченок та Перес зустрінуться з переможницями матчу між Терезою Міхаліковою (Словаччина) / Олівією Ніколлз (Велика Британія) та Маею Джойнт (Австралія) / Вікторією Мбоко (Канада).

Стан українських тенісисток

Раніше Даяна Ястремська не змогла завершити матч першого кола проти німкені Лаури Зігемунд через травму, залишивши турнір на старті.

Людмила Кіченок разом з Перес продовжує боротьбу на WTA 1000 у парному розряді.

Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Також читайте про досягнення Даяни Ястремської у топ-50 WTA.

Крім того, дивіться, які позиції займають українки в оновленому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаТенісКитай