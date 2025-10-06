Кіченок і Перес сенсаційно здолали топ-сіяних на WTA 1000 в Ухані і пройшли далі

Хід матчу

У матчі першого раунду парного розряду вони обіграли п’ятий сіяний дует Демі Схюрс (Нідерланди) та Ейша Мухаммад (США) з рахунком 6:4, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин. Кіченок і Перес виконали три ейси, допустили дві подвійні помилки та зробили три брейки.

Суперниці відповіли одним ейсом, п’ятьма помилками на подачі та одним брейком.

У першому сеті українсько-австралійський дует довів партію до перемоги 6:4, а у другій партії впевнено закрили всі питання - 6:3.

Наступні суперниці

У 1/8 фіналу Кіченок та Перес зустрінуться з переможницями матчу між Терезою Міхаліковою (Словаччина) / Олівією Ніколлз (Велика Британія) та Маею Джойнт (Австралія) / Вікторією Мбоко (Канада).

Стан українських тенісисток

Раніше Даяна Ястремська не змогла завершити матч першого кола проти німкені Лаури Зігемунд через травму, залишивши турнір на старті.

Людмила Кіченок разом з Перес продовжує боротьбу на WTA 1000 у парному розряді.