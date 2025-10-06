Киченок и Перес сенсационно одолели топ-сеяных на WTA 1000 в Ухане и прошли дальше

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес успешно стартовали на турнире серии WTA 1000 в Ухане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
В матче первого раунда парного разряда они обыграли пятый сеяный дуэт Деми Схюрс (Нидерланды) и Эйша Мухаммад (США) со счетом 6:4, 6:3.
Поединок длился 1 час 27 минут. Киченок и Перес выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и сделали три брейка.
Соперницы ответили одним эйсом, пятью ошибками на подаче и одним брейком.
В первом сете украинско-австралийский дуэт довел партию до победы 6:4, а во второй партии уверенно закрыли все вопросы - 6:3.
В 1/8 финала Киченок и Перес встретятся с победительницами матча между Терезой Михаликовой (Словакия) / Оливией Николлз (Великобритания) и Маей Джойнт (Австралия) / Викторией Мбоко (Канада).
Ранее Даяна Ястремская не смогла завершить матч первого круга против немки Лауры Зигемунд из-за травмы, покинув турнир на старте.
