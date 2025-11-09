Кейт Міддлтон вийшла у світ з принцом Джорджем: як виглядала родина на Фестивалі пам’яті (фото)

Свій дебют принц Джордж зробив 8 листопада, коли разом із матір’ю, принцесою Уельською, з’явився у Королівському Альберт-холі.

Хлопчик у темному костюмі виглядав зосередженим і дорослим - його спокійна поведінка та впевненість одразу привернули увагу британських медіа.

Присутність сина поруч із Кейт стала знаковим моментом - адже саме таким чином юного принца поступово готують до майбутніх публічних обов’язків.

Наступного дня, 9 листопада, до родини приєднався принц Вільям. Разом із Кейт він узяв участь у поминальній службі біля Кенотафа в Лондоні - одній із найурочистіших подій у британському королівському календарі.

43-річна принцеса Уельська спостерігала за церемонією з балкона Міністерства закордонних справ поруч із королевою Каміллою, поки король Чарльз III очолював націю у вшануванні загиблих.

Монарх поклав вінок на честь свого діда короля Георга VI та матері королеви Єлизавети II, а принц Вільям - власний вінок, який раніше використовував його батько.

Кейт з’явилася в елегантному чорному ансамблі з капелюхом, шарфом, брошкою Королівських ВПС і традиційним червоним маком - символом пам’яті про загиблих у війнах.

Для самої принцеси ці вихідні також мали особливе значення: минулорічна церемонія відбулася невдовзі після завершення її лікування від раку.

Відтоді вона продовжує брати участь у пам’ятних заходах з особливою щирістю та відданістю.

За даними британських ЗМІ, 11 листопада Кейт планує відвідати Національний меморіальний дендрарій у Стаффордширі, щоб долучитися до служби до Дня перемир’я.

Нинішні виходи королівської родини стали символом єдності та стабільності, що важливо після нещодавнього рішення короля Чарльза позбавити титулів свого брата принца Ендрю.

Тим часом родина Уельських проводить більше часу разом у новому будинку Форест-Лодж у Віндзорі, який став їхнім постійним сімейним осередком.