Природа понад усе: принц Вільям взявся за небезпечну місію заради Амазонії
Британський принц Вільям оголосив нову ініціативу на підтримку корінних громад та екологічних захисників Амазонії в Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У своїй заяві принц Вільям зазначив, що корінні спільноти протягом століть оберігали найважливіші екосистеми планети, проте зараз їхні життя та землі опинилися під серйозною загрозою.
"Якщо ми серйозно ставимося до боротьби з кліматичною кризою та відновлення природи, ми повинні стояти поруч із тими, хто її захищає", - підкреслив принц.
За даними фонду United for Wildlife, тисячі людей, які протягом останнього десятиліття відстоювали охорону довкілля, зникли або загинули, при цьому особливо часто постраждали корінні громади.
Ініціатива принца у Бразилії має на меті підтримати тих, хто щодня ризикує життям заради збереження однієї з найважливіших екосистем світу.
Вона стане продовженням п’ятирічного фінансового пакету, який Вільям оголосив минулого року спільно з двома іншими організаціями. Тоді програма передбачала забезпечення 10 000 рейнджерів по Африці доступним страхуванням, що допомагає захисникам дикої природи працювати безпечно.
Більше деталей про партнерство у Бразилії принц Вільям пообіцяв надати у вівторок, 4 листопада, під час виступу на саміті United for Wildlife.
Відзначимо, що принц Вільям прибув до Бразилії з нагоди вручення своєї екологічної премії Earthshot Prize, а також для участі у саміті COP30, присвяченому зміні клімату.
Нагадаємо, африканська держава Чад розірвала 15-річне партнерство з організацією African Parks, пов’язаною з принцом Гаррі, звинувативши її у неповазі до уряду та неефективному управлінні заповідниками.
До речі, принц Вільям хоче внести зміни в роботу британської монархії, щоб підкреслити важливість збереження традицій. За його словами, оновлення необхідні для відповідності сучасному суспільству, але не будуть радикальними.