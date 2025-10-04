Принц Вільям планує масштабні зміни в британській монархії

Спадкоємець британського престолу принц Вільям в інтерв'ю заявив про намір внести зміни в роботу монархії, водночас наголосивши на важливості збереження традицій. Він зазначив, що зміни будуть помірними, але необхідними для сучасного суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The Guardian .

Принц Уельський зазначив: "Мене захоплює саме ідея можливості деяких змін. Не надто радикальні зміни, але зміни, які, на мою думку, необхідні".

Він підкреслив, що хоче оновити підходи, зберігаючи при цьому історичні традиції, які відіграють велику роль у житті королівської родини.

Традиції та сучасність

Спадкоємець престолу зазначив, що іноді традиції потрібно переглядати: "Ти дивишся на традиції й запитуєш себе: "Чи відповідає це сьогоднішнім цілям? Чи це правильний підхід?". Мета - зберігати цінності, але адаптувати їх до сучасних реалій.

Сім'я та особисті цінності

Принц наголосив, що хоче створити світ, у якому його старший син, принц Джордж, пишатиметься тим, що робить сім'я. Він додав, що діти не користуються мобільними телефонами, щоб уникнути тиску з боку ЗМІ, з яким стикалися він і його брат Гаррі.

Особистий підхід до обов'язків

На запитання про підготовку до корони Вільям відповів: "Це не те, про що я думаю, прокидаючись вранці... Якщо я не буду вірним собі, своїм переконанням і цінностям, то все інше втратить сенс". Він підкреслив, що важливо керувати обов'язками, а не підкорятися їм.