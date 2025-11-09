RU

Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Джорджем: как выглядела семья на Фестивале памяти (фото)

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Джорджем (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Принц Джордж все больше напоминает будущего наследника - сдержанный, взрослый и уверенный. 12-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые появился на Фестивале памяти Королевского британского легиона вместе с мамой. А уже через несколько дней его родители, Кейт и Уильям, присоединились к остальной королевской семье на Неделю памяти в Лондоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Свой дебют принц Джордж сделал 8 ноября, когда вместе с матерью, принцессой Уэльской, появился в Королевском Альберт-холле.

Мальчик в темном костюме выглядел сосредоточенным и взрослым - его спокойное поведение и уверенность сразу привлекли внимание британских медиа.

Присутствие сына рядом с Кейт стало знаковым моментом - ведь именно таким образом юного принца постепенно готовят к будущим публичным обязанностям.

На следующий день, 9 ноября, к семье присоединился принц Уильям. Вместе с Кейт он принял участие в поминальной службе у Кенотафа в Лондоне - одном из самых торжественных событий в британском королевском календаре.

43-летняя принцесса Уэльская наблюдала за церемонией с балкона Министерства иностранных дел рядом с королевой Камиллой, пока король Чарльз III возглавлял нацию в чествовании погибших.

Монарх возложил венок в честь своего деда короля Георга VI и матери королевы Елизаветы II, а принц Уильям - собственный венок, который ранее использовал его отец.

Кейт появилась в элегантном черном ансамбле со шляпой, шарфом, брошью Королевских ВВС и традиционным красным маком - символом памяти о погибших в войнах.

Для самой принцессы эти выходные также имели особое значение: прошлогодняя церемония состоялась вскоре после завершения ее лечения от рака.

С тех пор она продолжает участвовать в памятных мероприятиях с особой искренностью и преданностью.

По данным британских СМИ, 11 ноября Кейт планирует посетить Национальный мемориальный дендрарий в Стаффордшире, чтобы присоединиться к службе ко Дню перемирия.

Нынешние выходы королевской семьи стали символом единства и стабильности, что важно после недавнего решения короля Чарльза лишить титулов своего брата принца Эндрю.

Тем временем семья Уэльских проводит больше времени вместе в новом доме Форест-Лодж в Виндзоре, который стал их постоянным семейным центром.

Кейт МиддлтонПринц УильямКоролевская семьяПринц Джордж