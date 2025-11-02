Кейт Миддлтон и принц Уильям переехали в новый дом: что известно об их резиденции

Кейт Миддлтон и принц Уильям, вместе с детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи - официально поселились в новом доме Форест-Лодж в Виндзоре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Семья переехала во время школьных каникул и сейчас обустраивается на новом месте.

О планах сменить жилье стало известно еще в августе - тогда представители Кенсингтонского дворца подтвердили, что Уэльсы планируют переезд до конца года.

Три года назад Кейт и Уильям оставили Кенсингтонский дворец в Лондоне и перебрались в Аделаидский коттедж в Виндзоре, чтобы создать для детей более спокойную среду.

Джордж, Шарлотта и Луи учатся в школе Ламбрук, расположенной неподалеку, поэтому новое место позволяет родителям совмещать воспитание с выполнением королевских обязанностей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: Getty Images)

"Сейчас мы в Виндзоре. Мы были в Лондоне, но переехали из-за больше зеленых насаждений. Это довольно близко к Лондону, но не слишком далеко", - говорила Кейт ранее во время встречи с Ирландской гвардией.

Дом с историей

Форест-Лодж - это георгианский особняк, возведенный в 1770-х годах. В собственность королевского поместья он перешел в 1829 году.

Поместье имеет восемь спален - вдвое больше, чем предыдущий дом супругов в Аделаиде.

По информации PEOPLE, даже после переезда Кейт и Уильям не будут иметь персонала, который будет проживать с ними.

Няня детей Мария Туррион Борралло и домашняя прислуга будут жить в отдельных зданиях на территории поместья.

Лесной домик в Большом Виндзорском парке (фото: Википедия)

Новый дом стал символом свежего начала после непростых лет для королевской семьи.

После переезда в Аделаидский коттедж в 2022 году семья потеряла королеву Елизавету II, а в 2024-м Кейт и король Чарльз столкнулись с диагнозом рака. Принцесса объявила о ремиссии в начале 2025 года.

Ожидается, что Форест-Лодж станет постоянным местом жительства семьи, даже когда Уильям унаследует трон.

Повышенные меры безопасности

Из-за переезда семьи в районе ввели новые правила безопасности. Вокруг дома создали периметр длиной 2,3 мили, а жители больше не имеют доступа к некоторым частям Виндзорского Большого парка.

Хотя часть местных жителей возмущена, большинство понимает необходимость таких мер.

"Конечно, это разочаровывает, но безопасность Уильяма, Кейт и их детей - превыше всего", - поделился один из соседей в комментарии The Sun.