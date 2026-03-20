Катастрофа в Голменколлені: збірна України залишилась без капітана та втратила квоту в біатлоні

Вирішальна гонка без капітана

До останнього старту, що йшов у залік Кубка націй, Україна підійшла зі значними кадровими втратами. Напередодні через стан здоров'я достроково завершив сезон капітан Дмитро Підручний, також на старт не вийшов Артем Тищенко. Відтак честь прапора захищали Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Успіх Мандзина та невдача команди

Найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин. З одним промахом він зумів фінішувати на високому 17-му місці. Для молодого біатлоніста це один із найкращих показників у кар'єрі на рівні Кубка світу.

Проте результати партнерів по команді не дозволили збірній набрати необхідну кількість очок:

Богдан Борковський посів 73-тє місце (3 промахи)

Богдан Цимбал фінішував 88-м (2 промахи)

Перемогу в гонці святкував норвежець Штурла Легрейд, який випередив французів Емільєна Жаклена та Еріка Перро.

Наслідки для збірної України

За підсумками сезону Україні не вдалося випередити збірну Словенії у боротьбі за місце в першій десятці Кубка націй. Це означає втрату п'ятої квоти. У наступному змагальному році (сезон-2026/27) Україна зможе заявляти на особисті перегони не більше чотирьох біатлоністів.

Нагадаємо, жіноча збірна також втратила розширену квоту і наступного року зможе заявляти лише чотирьох біатлоністок – це мінімум за останні 20 років.

Що далі в Голменколлені

На завершальному етапі Кубка світу залишаються ще чотири старти.

У суботу, 21 березня, відбудуться гонки переслідування: о 14:45 за Києвом – у жінок, о 17:15 – у чоловіків.

А в неділю, 22 березня, біатлоністи остаточно закриють сезон масстартами. О 14:45 свою гонку розпочнуть жінки, о 17:30 – чоловіки.

Усі гонки можна переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".