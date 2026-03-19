"Організм дав збій": Підручний приголомшив заявою про завершення сезону

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не зможе допомогти команді на заключному етапі Кубка світу в норвезькому Голменколлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис біатлоніста в особистому Instagram .

Сподівався до останнього

За словами Підручного, він до останнього сподівався вийти на старт у Норвегії, проте контрольне тренування підтвердило найгірші побоювання. Стан організму не дозволяє спортсмену демонструвати конкурентний результат та допомагати команді в заліку Кубка націй.

"На жаль, міжнародний змагальний сезон-2025/26 для мене завершено. Організм дав збій. До останнього сподівався, що зможу завтра вийти на старт, але сьогодні на тренуванні зрозумів, що проблеми серйозні. У цьому стані я не зможу показати хороший результат. Маю надію, що зможу відновитися і стартувати на чемпіонаті України в Буковелі наприкінці березня", - написав біатлоніст.

Підсумки сезону

Сезон 2025/26 став для Підручного насиченим. До фінального етапу він підходив на 34-му місці в загальному заліку Кубка світу.

Серед головних досягнень біатлоніста:

7-ме місце в гонці переслідування на етапі в Обергофі.

Тричі фінішував в топ-20 особистих гонок на Олімпіаді-2026 (найкращий результат – 17-те місце у масстарті).

12 фінішів у заліковій зоні протягом міжнародного сезону.

Втрата у битві за квоту

Відсутність Підручного в Голменколлені є серйозним ударом для чоловічої збірної, яка саме зараз веде відчайдушну боротьбу за збереження квоти у п'ять спортсменів на наступний сезон.

Для цього команді треба фінішувати у топ-10 Кубка націй. Перед фінальним етапом Україна посідає 11-те місце, відстаючи на 65 балів від Словенії.

Етап у Голменколлені пройде з 19 до 22 березня. Перший чоловічий старт (спринт) відбудеться у п'ятницю, 20 березня.