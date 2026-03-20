Катастрофа в Холменколлене: сборная Украины осталась без капитана и потеряла квоту в биатлоне

Решающая гонка без капитана

К последнему старту, который шел в зачет Кубка наций, Украина подошла со значительными кадровыми потерями. Накануне по состоянию здоровья досрочно завершил сезон капитан Дмитрий Пидручный, также на старт не вышел Артем Тищенко. Поэтому честь флага защищали Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

Успех Мандзина и неудача команды

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Виталий Мандзин. С одним промахом он сумел финишировать на высоком 17-м месте. Для молодого биатлониста это один из лучших показателей в карьере на уровне Кубка мира.

Однако результаты партнеров по команде не позволили сборной набрать необходимое количество очков:

Богдан Борковский занял 73-е место (3 промаха)

Богдан Цымбал финишировал 88-м (2 промаха)

Победу в гонке праздновал норвежец Штурла Легрейд, который опередил французов Эмильена Жаклена и Эрика Перро.

Последствия для сборной Украины

По итогам сезона Украине не удалось опередить сборную Словении в борьбе за место в первой десятке Кубка наций. Это означает потерю пятой квоты. В следующем соревновательном году (сезон-2026/27) Украина сможет заявлять на личные гонки не более четырех биатлонистов.

Напомним, женская сборная также потеряла расширенную квоту и в следующем году сможет заявлять лишь четырех биатлонисток - это минимум за последние 20 лет.

Что дальше в Холменколлене

На завершающем этапе Кубка мира остаются еще четыре старта.

В субботу, 21 марта, состоятся гонки преследования: в 14:45 по Киеву - у женщин, в 17:15 - у мужчин.

А в воскресенье, 22 марта, биатлонисты окончательно закроют сезон масстартами. В 14:45 свою гонку начнут женщины, в 17:30 - мужчины.

си гонки можно посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".