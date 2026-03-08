На це чекали 13 років: Україна перевершила свій найкращий результат в історії біатлону

Збірна України завершила виступи на молодіжній світовій першості 2026 року з найкращим результатом в історії. Вітчизняні біатлоністи завоювали шість нагород, оновивши національне досягнення 13-річної давнини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Українська молодіжна команда з біатлону тріумфально завершила планетарний форум 2026 року.

В активі "синьо-жовтих" опинилося шість медалей різного номіналу, що стало новим орієнтиром для вітчизняного спорту.

Попередній пік результативності припадав на 2013 рік, коли наші атлети вибороли п'ять трофеїв.

Бенефіс Олександри Меркушиної та успіхи в індивідуальних стартах

Головною героїнею змагань стала Олександра Меркушина. Спорстменка здобула єдину золоту нагороду для країни, продемонструвавши неймовірну швидкість у масстарті-60.

Попри три промахи на вогневих рубежах, українка випередила представницю Латвії Естере Вольфу майже на 20 секунд.

Окрім перемоги, Меркушина також піднялася на другу сходинку п'єдесталу за підсумками індивідуальної гонки, де поступилася лише француженці Томіс Фонтен.

Аналогічний срібний результат в "індивідуалці" серед юнаків продемонстрував Тарас Тарасюк.

Бронзовий доробок та командні здобутки

Скарбничку збірної доповнили три бронзові нагороди. В особистій гонці серед дівчат третій результат показала Вікторія Хвостенко.

Ще дві медалі аналогічного ґатунку вибороли жіночі естафетні четвірки як у старшій, так і в молодшій вікових категоріях.

Повний перелік медалістів України на ЮЧС-2026:

"Золото": Олександра Меркушина (масстарт-60).

"Срібло": Олександра Меркушина (індивідуальна гонка), Тарас Тарасюк (індивідуальна гонка).

"Бронза": Вікторія Хвостенко (індивідуальна гонка), жіночі естафети (дві вікові групи).

Місце у світовому рейтингу та історичний контекст

У загальнокомандному заліку Україна посіла шосту позицію. Лідером турніру несподівано стала Латвія, яка випередила Норвегію та Францію завдяки трьом золотим медалям.

Варто зазначити, що нинішній показник у шість нагород є піковим для України за весь час виступів у сучасному форматі змагань (з 2002 року). Раніше найбільш вдалими сезонами вважалися:

2026 рік - 6 медалей (1 "золото", 2 "срібла", 3 "бронзи") 2013 рік - 5 медалей (0+3+2) 2015 рік - 4 медалі (2+1+1)

Підсумковий медальний залік (топ-6):