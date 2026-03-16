Гірше було лише 20 років тому: збірна України з біатлону встановила антирекорд

10:31 16.03.2026 Пн
Навіть "золотий" фініш у останній гонці вже не виправить ситуацію - і ось чому
aimg Катерина Урсатій
Христина Дмитренко (фото: Getty Images)

Жіноча команда України з біатлону завершила боротьбу за збереження представництва у п'ятьох спортсменок в особистих гонках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Фіаско в Отепяя: як Україна втратила позиції

Восьмий етап Кубка світу в Естонії став вирішальним для національної команди.

Попри те, що в програмі змагань залишалися спринти, одиночна змішана естафета та класичний мікст, українкам не вдалося скоротити критичне відставання від конкуренток.

Перед стартом етапу "синьо-жовті" перебували на 14-му рядку, програючи Словаччині понад 400 пунктів.

За результатами виступів в Отепяя українська збірна сумарно здобула 437 очок.

Найбільший внесок принесли естафетні гонки: дев'яте місце тандему Меркушина-Борковський у синглміксті (115 очок) та десята позиція у класичній змішаній естафеті (110 очок).

У жіночому спринті найкращою стала Христина Дмитренко (57-ме місце), а загальний доробок за цю дисципліну склав 212 балів.

    Після восьми етапів Україна залишилася на 14-й сходинці в заліку Кубка націй. Проте розрив із Польщею, яка замикає омріяну десятку, збільшився до 544 очок.

    Навіть за умови ідеального виступу в останньому спринті сезону в Голменколлені, де три українки теоретично могли б посісти весь подіум, команда здатна набрати лише 462 очки. Це робить вихід у топ-10 математично неможливим.

    Жіночий залік Кубка націй з біатлону (після восьми етапів):

    1. Франція - 6517 очок
    2. Швеція - 6512
    3. Норвегія - 6053
    4. Італія - 5676
    5. Німеччина - 5453
    6. Фінляндія - 5264
    7. Чехія - 5233
    8. Австрія - 5016
    9. Швейцарія - 4945
    10. Польща - 4516

    ...

    • 13. США - 4172
    • 14. Україна - 3972
    • 15. Естонія - 3710

    Повернення у 2005 рік: наслідки для наступного сезону

    Втрата місця в першій десятці означає скорочення квоти для України на особисті старти (спринти, індивідуальні гонки) у сезоні 2026/27.

    Замість п'яти біатлоністок тренерський штаб зможе заявляти лише чотирьох.

    Це найгірший показник жіночої команди за останні 21 рік. Востаннє українська збірна мала настільки обмежене представництво ще у сезоні-2005/06.

    Протягом останніх двох десятиліть квота України варіювалася від 5 до 7 спортсменок, тривалий час тримаючись на рівні п'яти учасниць.

    Раніше ми розповіді, як Христина Дмитренко відіграла 15 позицій у гонці переслідування.

