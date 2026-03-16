Гірше було лише 20 років тому: збірна України з біатлону встановила антирекорд

Жіноча команда України з біатлону завершила боротьбу за збереження представництва у п'ятьох спортсменок в особистих гонках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Фіаско в Отепяя: як Україна втратила позиції

Восьмий етап Кубка світу в Естонії став вирішальним для національної команди.

Попри те, що в програмі змагань залишалися спринти, одиночна змішана естафета та класичний мікст, українкам не вдалося скоротити критичне відставання від конкуренток.

Перед стартом етапу "синьо-жовті" перебували на 14-му рядку, програючи Словаччині понад 400 пунктів.

За результатами виступів в Отепяя українська збірна сумарно здобула 437 очок.

Найбільший внесок принесли естафетні гонки: дев'яте місце тандему Меркушина-Борковський у синглміксті (115 очок) та десята позиція у класичній змішаній естафеті (110 очок).

У жіночому спринті найкращою стала Христина Дмитренко (57-ме місце), а загальний доробок за цю дисципліну склав 212 балів.

Після восьми етапів Україна залишилася на 14-й сходинці в заліку Кубка націй. Проте розрив із Польщею, яка замикає омріяну десятку, збільшився до 544 очок.

Навіть за умови ідеального виступу в останньому спринті сезону в Голменколлені, де три українки теоретично могли б посісти весь подіум, команда здатна набрати лише 462 очки. Це робить вихід у топ-10 математично неможливим.

Жіночий залік Кубка націй з біатлону (після восьми етапів):

Франція - 6517 очок Швеція - 6512 Норвегія - 6053 Італія - 5676 Німеччина - 5453 Фінляндія - 5264 Чехія - 5233 Австрія - 5016 Швейцарія - 4945 Польща - 4516

13. США - 4172

14. Україна - 3972

15. Естонія - 3710

Повернення у 2005 рік: наслідки для наступного сезону

Втрата місця в першій десятці означає скорочення квоти для України на особисті старти (спринти, індивідуальні гонки) у сезоні 2026/27.

Замість п'яти біатлоністок тренерський штаб зможе заявляти лише чотирьох.

Це найгірший показник жіночої команди за останні 21 рік. Востаннє українська збірна мала настільки обмежене представництво ще у сезоні-2005/06.

Протягом останніх двох десятиліть квота України варіювалася від 5 до 7 спортсменок, тривалий час тримаючись на рівні п'яти учасниць.