Гірше було лише 20 років тому: збірна України з біатлону встановила антирекорд
Жіноча команда України з біатлону завершила боротьбу за збереження представництва у п'ятьох спортсменок в особистих гонках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Фіаско в Отепяя: як Україна втратила позиції
Восьмий етап Кубка світу в Естонії став вирішальним для національної команди.
Попри те, що в програмі змагань залишалися спринти, одиночна змішана естафета та класичний мікст, українкам не вдалося скоротити критичне відставання від конкуренток.
Перед стартом етапу "синьо-жовті" перебували на 14-му рядку, програючи Словаччині понад 400 пунктів.
За результатами виступів в Отепяя українська збірна сумарно здобула 437 очок.
Найбільший внесок принесли естафетні гонки: дев'яте місце тандему Меркушина-Борковський у синглміксті (115 очок) та десята позиція у класичній змішаній естафеті (110 очок).
У жіночому спринті найкращою стала Христина Дмитренко (57-ме місце), а загальний доробок за цю дисципліну склав 212 балів.
Після восьми етапів Україна залишилася на 14-й сходинці в заліку Кубка націй. Проте розрив із Польщею, яка замикає омріяну десятку, збільшився до 544 очок.
Навіть за умови ідеального виступу в останньому спринті сезону в Голменколлені, де три українки теоретично могли б посісти весь подіум, команда здатна набрати лише 462 очки. Це робить вихід у топ-10 математично неможливим.
Жіночий залік Кубка націй з біатлону (після восьми етапів):
- Франція - 6517 очок
- Швеція - 6512
- Норвегія - 6053
- Італія - 5676
- Німеччина - 5453
- Фінляндія - 5264
- Чехія - 5233
- Австрія - 5016
- Швейцарія - 4945
- Польща - 4516
...
- 13. США - 4172
- 14. Україна - 3972
- 15. Естонія - 3710
Повернення у 2005 рік: наслідки для наступного сезону
Втрата місця в першій десятці означає скорочення квоти для України на особисті старти (спринти, індивідуальні гонки) у сезоні 2026/27.
Замість п'яти біатлоністок тренерський штаб зможе заявляти лише чотирьох.
Це найгірший показник жіночої команди за останні 21 рік. Востаннє українська збірна мала настільки обмежене представництво ще у сезоні-2005/06.
Протягом останніх двох десятиліть квота України варіювалася від 5 до 7 спортсменок, тривалий час тримаючись на рівні п'яти учасниць.
Раніше ми розповіли, як Христина Дмитренко відіграла 15 позицій у гонці переслідування.