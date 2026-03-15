Турбулентний фінал сезону: результати України в заключних естафетах біатлонного Кубка світу

18:45 15.03.2026 Нд
Українські біатлоністи зуміли двічі за день фінішувати у першій десятці, попри стартові невдачі та штрафні кола
Андрій Костенко
Христина Дмитренко (фото: biathlon.com.ua)

В естонському Отепяя завершився передостанній етап Кубка світу з біатлону-2025/26. В заключний день були проведені змішані старти – сингл-мікст та естафета.

Як проходили гонки та хто здобув нагороди – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: На це чекали 13 років: Україна перевершила свій найкращий результат в історії біатлону

Сингл-мікст: Камбек Меркушиної та Борковського

На одиночну змішану естафету (сингл-мікст). тренерський штаб збірної України виставив експериментальний дует – Анастасію Меркушину та Богдана Борковського.

Гонка для "синьо-жовтих" видалася надто турбулентною. Якщо після першого етапу Україна йшла восьмою, то коло штрафу Меркушиної на "стійці" відкинуло команду на 14-ту позицію. Проте завдяки впевненій стрільбі Борковського на другому етапі та роботі Анастасії на фінішному колі, Україна зуміла повернутися у топ-9.

Перемогу святкувала Норвегія (Штурла Легрейд та Каролін Кноттен), яка скористалася осічкою Швеції та дискваліфікацією збірної Франції через порушення правил стрільби Емільєном Жакленом.

Сингл-мікст:

  1. Норвегія (0+8) 40:39.3
  2. Швеція (3+13) +1:38.1
  3. Фінляндія (1+15) +1:45.7
  • ...9. Україна (1+11) +2:37.4

Змішана естафета: найкращий результат на КС

Закривала етап класична змішана естафета. Тут Україна виставила максимально бойовий склад: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Втім старт гонки виявився провальним – Підручний заробив два штрафних кола вже на першому рубежі та зрештою передав естафету на на 19-му місці. Мандзин, попри ще одне коло штрафу, зумів трохи підтягнути команду – до 16-ї позиції.

Справжній прорив вдався жіночій частині команди: Дмитренко та Чалик стабільно відпрацювали на вогневих рубежах. Кожна з учасниць відіграла на своїх етапах по три позиції, що дозволило Україні фінішувати на 10-му місці.

Цей результат став найкращим для "синьо-жовтих" у змішаних естафетах на Кубку світу цього сезону. Вищий показник був лише на Олімпіаді-2026 – 8 місце.

Переможцем останнього міксту сезону стала Швеція, срібло несподівано виборола Швейцарія, а бронзу – США.

Змішана естафета:

  1. Швеція (1+14) 1:16:32.0
  2. Швейцарія (0+6) +28.6
  3. США (0+14) +34.6
  • …10. Україна (3+12) +2:19.2

Що далі

У насиченому сезоні-2025/26 залишився лише один етап Кубка світу. Він пройде з 19 до 22 березня в норвезькому Голменколлені.

У програмі – лише особисті змагання: спринти, гонки переслідування та масстарти.

Раніше ми розповіли, як Христина Дмитренко відіграла 15 позицій у гонці переслідування.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
