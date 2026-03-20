ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Катастрофа в Голменколлені: збірна України залишилась без капітана та втратила квоту в біатлоні

20:09 20.03.2026 Пт
2 хв
Чоловіча команда не змогла втриматися в топ-10 Кубка націй: у новому сезоні українців на стартах поменшає
aimg Андрій Костенко
Катастрофа в Голменколлені: збірна України залишилась без капітана та втратила квоту в біатлоні Віталій Мандзин (фото: biathlon.com.ua)

Заключний спринт сезону в норвезькому Голменколлені став фатальним для української чоловічої збірної. "Синьо-жовті" програли дуель Словенії та офіційно втратили право виставляти п'ятьох спортсменів на особисті гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати заліку Кубка націй.

Вирішальна гонка без капітана

До останнього старту, що йшов у залік Кубка націй, Україна підійшла зі значними кадровими втратами. Напередодні через стан здоров'я достроково завершив сезон капітан Дмитро Підручний, також на старт не вийшов Артем Тищенко. Відтак честь прапора захищали Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Успіх Мандзина та невдача команди

Найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин. З одним промахом він зумів фінішувати на високому 17-му місці. Для молодого біатлоніста це один із найкращих показників у кар'єрі на рівні Кубка світу.

Проте результати партнерів по команді не дозволили збірній набрати необхідну кількість очок:

  • Богдан Борковський посів 73-тє місце (3 промахи)
  • Богдан Цимбал фінішував 88-м (2 промахи)

Перемогу в гонці святкував норвежець Штурла Легрейд, який випередив французів Емільєна Жаклена та Еріка Перро.

Наслідки для збірної України

За підсумками сезону Україні не вдалося випередити збірну Словенії у боротьбі за місце в першій десятці Кубка націй. Це означає втрату п'ятої квоти. У наступному змагальному році (сезон-2026/27) Україна зможе заявляти на особисті перегони не більше чотирьох біатлоністів.

Нагадаємо, жіноча збірна також втратила розширену квоту і наступного року зможе заявляти лише чотирьох біатлоністок – це мінімум за останні 20 років.

Що далі в Голменколлені

На завершальному етапі Кубка світу залишаються ще чотири старти.

У суботу, 21 березня, відбудуться гонки переслідування: о 14:45 за Києвом – у жінок, о 17:15 – у чоловіків.

А в неділю, 22 березня, біатлоністи остаточно закриють сезон масстартами. О 14:45 свою гонку розпочнуть жінки, о 17:30 – чоловіки.

Усі гонки можна переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Биатлон Кубок світу Збірна України
Новини
Аналітика
