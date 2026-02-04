ua en ru
Співак з України може піти на "Євробачення-2026" від іншої країни: що про нього відомо

Середа 04 лютого 2026 13:28
Співак з України може піти на "Євробачення-2026" від іншої країни: що про нього відомо ORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Український артист може з’явитися на сцені "Євробачення-2026", але під прапором іншої держави. Музикант із Києва Кирило Роговець-Закон, відомий під сценічним ім’ям ORPHY, подався на Нацвідбір Сан-Марино, який традиційно відкритий для виконавців з різних країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спеціалізований ресурс Eurovoix.

Як стало відомо, ORPHY увійшов до розширеного списку учасників відбору. Його ім’я фігурує серед 240 артистів, допущених до етапу додаткових прослуховувань Stage & Live Academy.

Саме з цього переліку організатори згодом сформують пул із 40 півфіналістів.

Співак з України може піти на &quot;Євробачення-2026&quot; від іншої країни: що про нього відомоКирило Роговець-Закон взяв участь у Нацвідборі на "Євробачення" від Сан-Марино (скріншот)

Що відомо про ORPHY

Кирило Роговець-Закон народився 25 червня 2004 року в Києві. З музикою він пов’язаний із раннього дитинства - перші кроки в цій сфері зробив ще у три роки.

У 2016 році артист, який тоді виступав під псевдонімом Kain Rivers, з’явився у третьому сезоні шоу "Голос. Діти".

Він потрапив до команди Потапа та дійшов до півфіналу проєкту. Через рік ORPHY став півфіналістом конкурсу "Дитяча Нова хвиля".

Свої сили співак також пробував у російській версії талант-шоу на "Першому каналі", однак перемогу там не здобув.

Співак з України може піти на &quot;Євробачення-2026&quot; від іншої країни: що про нього відомоORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)

У 2018 році ORPHY опинився серед фіналістів національного відбору на "Дитяче Євробачення".

Він виступив із піснею "Without Saying Goodbye" та став фаворитом телеголосування, проте у підсумку перемога дісталася іншому учаснику.

Співак з України може піти на &quot;Євробачення-2026&quot; від іншої країни: що про нього відомоORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)

Після цього співак зосередився на власній творчості, почав регулярно випускати нові треки та знявся у короткометражному музичному фільмі.

За інформацією Telegram-каналу "Єврофани", наразі ORPHY проживає в Чехії.

Співак з України може піти на &quot;Євробачення-2026&quot; від іншої країни: що про нього відомоORPHY (фото: instagram.com/orphyofficial)

Не перша спроба українців у відборі Сан-Марино

ORPHY - далеко не перший український виконавець, який вирішив скористатися можливістю потрапити на "Євробачення" через відбір Сан-Марино. У 2025 році аналогічний шлях обрав співак TESLENKO.

Йому вдалося дійти до фіналу конкурсу, де під час оголошення результатів артист публічно нагадав про своє походження і вигукнув: "Glory for Ukraine! Слава Україні!"

Зрештою представляти Сан-Марино на "Євробаченні-2025" поїхав Габрі Понте, тоді як TESLENKO опинився серед трійки фаворитів національного відбору.

