Jerry Heil розкрила реальну вартість "Євробачення" для України: це більше 10 мільйонів!

Участь України в "Євробаченні-2024" обійшлася Jerry Heil і Alyona Alyona, які представляли країну на міжнародній сцені, у сотні тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Jerry Heil Раміні Есхакзай.

Під час розмови журналістка поцікавилася, чому Jerry Heil знову вирішила спробувати свої сили в конкурсі.

Співачка зазначила, що практика повторної участі артистів є звичною для багатьох країн, а в Україні інше сприйняття склалося через специфічні обставини.

"Цей наратив склався в межах України через певні умови", - пояснила артистка.

Вона також наголосила, що після "Євробачення-2024" команда артистки вкладала значні ресурси в утримання європейської аудиторії.

"Після того, як зі мною вже сталося "Євробачення", ми дуже багато з командою впахували на те, щоб залучити європейську аудиторію, утримувати її", - зізналася співачка.

Jerry Heil і Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Окремо Jerry Heil торкнулася питання фінансування конкурсного номера, зазначивши, що для України це особливо складно через війну.

"В інших країн це, можливо, працює по-іншому. В нас зараз країна знаходиться в стані війни. Дуже велика вдячність українським брендам сьогодні, які до цього долучаються. І виходять разом з тобою в промо і фінансують разом з тобою ці всі витрати, тому що це було би неможливо. Окрім того, на тобі велика соціальна відповідальність лежить. Ти маєш на всіх цих інтервʼю, де вони уникають політики, говорити про те, що тебе хвилює як громадянку держави, на яку напали", - наголосила Яна.

На запитання про конкретні суми витрат співачка відповіла відверто.

"Звісно, певний кошт виділяє Суспільне. Але якщо ти хочеш з конкретним режисером і ви в цьому поспіху не встигаєте робити цей мистецький конкурс. В нашому випадку все фінансували практично ми. Все разом обійшлося до 300 тисяч доларів. Ми залучали, звісно, бренди. Ми би ніколи з цим всім не справились", - сказала виконавиця.

Нагадаємо, у 2024 році номер представниць України поставила режисерка Таню Муіньо.

А вже для Нацвідбору-2026 до роботи над номером Jerry Heil долучився Йоан Буржуа - французький хореограф, постановник і цирковий артист, один із найвпливовіших сучасних митців Європи, всесвітньо відомий своїми перформансами зі сходами.

Серед його найвідоміших робіт - хореографічна постановка для Marco Mengoni на "Євробаченні-2023", P!nk у шоу "The Graham Norton Show" (2023) та "Harry Styles" на церемонії Grammy Awards 2023, а також хореографія для музичних відео "As It Was" Harry Styles (2022), "Let Somebody Go" Coldplay & Selena Gomez (2022) та "Stuck" гурту Thirty Seconds To Mars (2023).

Йоан Буржуа є автором концепції номеру Jerry Heil у фіналі Нацвідбору-2026 та його художнім радником.

Зазначимо, що 7 травня 2024 року Jerry Heil та alyona alyona виступили під п’ятим номером, вийшли до фіналу "Євробачення" і в підсумку посіли третє місце, набравши 453 бали.