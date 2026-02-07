ua en ru
Jerry Heil рознесла запис Нацвідбору на "Євробачення": що не так

Субота 07 лютого 2026 19:31
Jerry Heil розкритикувала запис Нацвідбору (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У суботу, 7 лютого, українці обирають представника на "Євробачення-2026". Серед 10 фіналістів на сцену вийде співачка Jerry Heil, яка ще до початку етеру розкритикувала запис.

Що не так з виступом Jerry Heil, який побачать глядачі, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

Більше цікавого: Jerry Heil озвучила реальну вартість "Євробачення"

Як Jerry Heil розкритикувала запис Нацвідбору

Артистка продемонструє номер на пісню "CATHARTICUS", для якої приготувала особливий номер. До постановки були залучені різні режисери. Втім, важлива задумка не потрапила до запису.

"Першим моїм запитанням по поверненню зі сцени в партер було: "Чи показали на екранах прибори?" Ці електроприбори - це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу" - поділилася співачка.

"Валерія, співрежисерка номеру, сказала, що ні. Не показали. Це було не просто ні, а знову ні. Щоразу на репетиціях команда Нацвідбору нам обіцяла, що потім розкадрують, "зараз вже не встигаємо", але цього так і не сталося", - додала вона.

За словами фіналістки, в етері глядачі побачать неповний номер, але той самий момент вона продемонструє в соцмережах.

Jerry Heil рознесла запис Нацвідбору на &quot;Євробачення&quot;: що не такЗаява Jerry Heil про номер на Нацвідборі (скриншот)

Що відомо про Нацвідбір на "Євробачення-2026"

За можливість представляти Україну змагаються 10 фіналістів у натупному порядку:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Журі Нацвідбору-2026

  • переможниця "Євробачення-2004" Руслана
  • співачка Злата Огнєвіч
  • композитор і співак Євген Філатов
  • генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов
  • режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Як обрати переможця

Підтримати виконавця можна буде через опитування у застосунку "Дія" або за допомогою SMS на номер 7576 з кодом від 1 до 10 - номер учасника.

Представника обиратимуть за результатами голосування та оцінками журі.

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні 12 та 14 травня, а грандфінал - 16 травня 2026 року.

