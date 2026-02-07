ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

LELÉKA довела до мурах чуттєвим виступом на Нацвідборі (відео)

Субота 07 лютого 2026 20:38
LELÉKA довела до мурах чуттєвим виступом на Нацвідборі (відео) LELÉKA (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

LELÉKA на сцені Національного відбору на Євробачення-2026 вразила зворушливим та чуттєвим номером. Вона представила одну з найглибших композицій - Ridnym.

РБК-Україна розповідає, яким був виступ LELÉKA.

Більше цікавого: чому Jerry Heil рознесла запис Нацвідбору

Яким був виступ LELÉKA

На сцені артистка постала в білосніжній сукні в українському стилі та з чорним намистом, а світломузика додала номеру драматичності та епічності.

Пісня Ridnym - це історія про шлях, який починається з прийняття змін та зустрічі зі своїми страхами.

Посеред світу, який в'яне й перетворюється на порох, артистка показує, що всередині зберігається сила, яка веде до нового життя.

"Коли людина наважується почати з чистого аркуша, сіяти нові зерна й триматися віри, старе згорає, а нове проростає. І тоді дерева виростають вищими, а шлях повертає додому, до тих, заради кого вона творить свою нову долю", - йшлося в описі композиції раніше.

Саме в такій стилістиці був виконаний номер, який розчулив глядачів.


Що відомо про LELÉKA

Це український етно-джазовий гурт, який нині базується в Берліні. Колектив уже майже десятиліття зачаровує публіку своїм самобутнім стилем, де український фольклор органічно переплітається з сучасною імпровізацією.

Нагадаємо, серед 10 фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" у Відні поїде лише один. За перемогу також змагаються:

  • Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  • Molodi - "Legends"
  • Monokate - "Тyt"
  • The Elliens - "Crawling Whispers"
  • LAUD - "Lightkeeper"
  • Mr. Vel - "Do or Done"
  • KHAYAT - "Герци"
  • Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  • "ЩукаРиба" - "Моя земля".

