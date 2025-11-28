Хто лідирує у Нацвідборі на "Євробачення-2026": рейтинг від єврофанів

Стали відомі перші фаворити Національного відбору на “Євробачення-2026” за версією найвідданіших прихильників конкурсу. Цього року представники провідних єврофан-спільнот вперше отримали можливість почути конкурсні треки ще до офіційної премʼєри та сформували власний рейтинг учасників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Євробачення" .

Так, 11 представників найбільших фан-спільнот були запрошені на закриті прослуховування пісень артистів, що потрапили до лонглиста Нацвідбору.

Разом із ними роботи виконавців оцінювали музична продюсерка проєкту Jamala, креативний продюсер Герман Нєнов та голова української делегації на "Євробаченні" Оксана Скибінська.

Після прослуховування єврофани виставляли кожному учаснику від 1 до 15 балів, а результати підсумували у таблицю.

Єврофани оцінили учасників Нацвідбору (фото: instagram.com/oksanaskybinska)

Цікаво, що серед лідерів опинилися артисти-дебютанти Нацвідбору, тоді як Jerry Heil цього разу не потрапила до трійки фаворитів.

Оксана Скибінська пояснила, чому саме думка фан-спільноти має таке значення.

"Єврофани - це найбільш віддана аудиторія Євробачення. Завдяки їхній любові, зокрема, так довго існує сам конкурс. Вони чудово знають і відчувають Євробачення, а потім активно голосують за переможця Нацвідбору та міжнародного конкурсу. Тому нам було важливо дізнатися думку єврофанів на етапі прослуховування. Водночас ми попередили, що всі пісні ще на етапі підготовки, і до фіналу Нацвідбору аранжування, тексти і виконання пісень ще будуть доопрацьовані", - зазначила вона.

Рейтинг учасників Нацвідбору на “Євробачення-2026” за версією єврофанів:

1 місце - LELÉKA

2 місце - Monokate

3 місце - Mr. Vel

4 місце - Jerry Heil

5 місце - MON FIA

6 місце - MOLODI

7 місце - LAUD

8 місце - “ЩукаРиба”

9 місце - Karyotype

10 місце - The Elliens

11 місце - ANSTAY

12 місце - KHAYAT

13 місце - OKS

14 місце - Valeriya Force

15 місце - Марта Адамчук

Рейтинг учасників Нвцвідбору 2025 за версією єврофанів (фото: eurovision.ua)

Варто зазначити, що наразі всі конкурсні пісні залишаються закритими для широкого загалу - релізи заплановані ближче до офіційних ефірів Нацвідбору. Тож остаточні симпатії глядачів ще можуть суттєво змінитися.

Уже найближчим часом відбудуться прослуховування учасників Нацвідбору, за підсумками яких оберуть дев’ятьох фіналістів конкурсу.

Ті виконавці з лонглиста, які не пройдуть до фінального етапу за результатами прослуховувань, матимуть ще один шанс - серед них проведуть окреме онлайн-голосування. Саме воно визначить десятого учасника фіналу.

Отже, у фінальному концерті Нацвідбору, який запланований на лютий 2026 року та відбудеться у телевізійному форматі, змагатимуться до десяти артистів.

Переможця, як і раніше, обиратимуть разом журі та глядачі шляхом голосування.

Де і коли відбудеться "Євробачення-2026"

Ювілейний, 70-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у 2026 році прийматиме Австрія.

Місцем проведення обрали Відень. Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на арені Wiener Stadthalle - найбільшому критому майданчику країни.

Для Відня це буде вже третє проведення головного пісенного конкурсу Європи.