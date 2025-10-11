ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Jerry Heil і Nemo "запалили" на одній сцені в Києві: виступ потрапив на відео

Субота 11 жовтня 2025 11:38
UA EN RU
Jerry Heil і Nemo "запалили" на одній сцені в Києві: виступ потрапив на відео Джері Хейл і Nemo (фото: Telegram-канал Jerry Heil)
Автор: Поліна Іваненко

Переможці "Євробачення-2024" Nemo виступили в Києві. Під час концерту на сцену вийшла співачка Jerry Heil, разом вони виконали одразу два хіти.

Яким був виступ, розповідає РБК-Україна.

Jerry Heil і Nemo "запалили" в Києві

Музичний критик Роман Бутурлакін, який побував на концерті, записав на відео момент, коли на сцені була Джері. Артисти виконали пісню "The Code", з якою Nemo перемогли на "Євробаченні".

І, як зрозуміло з коментарів, цей дует сподобався фанам. Юзери зазначають, що Nemo і Jerry Heil випромінюють особливу енергетику, а у спільному виконанні ця пісня набула ще більшої сили.

А вже згодом сама Jerry Heil поділилася уривком з концерту. Разом з Nemo вона виконала свій хіт "Додай гучності (12 points)".

"Ніби вчора було "Євробачення"… Ще недавно я їздила в гості у Цюрих, а сьогодні ми приймаємо Nemo в Києві!" - написала Джері.

Окрім цього, вона додала звернення до Nemo.

"Дякую, що ви такі відкриті та сміливі! Київ уже знову чекає на вас", - зазначила співачка.


Що відомо про Nemo

Немо Меттлер, відомий під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року. У 2023 році артист оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив звертатися до нього займенником "вони".

На "Євробаченні" у 2024 році Немо представили рідну Швейцарію. Саме там вони познайомилися з Jerry Heil, яка представляла Україну разом з Alyona Alyona.

Виступ Nemo на "Євробаченні"

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: відео з Instagram Бутурлакіна та Jerry Heil.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Євробачення Новини шоу-бізнесу Jerry Heil Зірки шоу-бізнесу
    Новини
    Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
    Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
    Аналітика
    "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
    Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить