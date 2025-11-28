ua en ru
Кто лидирует в Нацотборе на "Евровидение-2026": рейтинг от еврофанов

Пятница 28 ноября 2025 14:24
Кто лидирует в Нацотборе на "Евровидение-2026": рейтинг от еврофанов Еврофаны оценили участников Нацотбора (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Стали известны первые фавориты Национального отбора на "Евровидение-2026" по версии самых преданных поклонников конкурса. В этом году представители ведущих еврофан-сообществ впервые получили возможность услышать конкурсные треки еще до официальной премьеры и сформировали собственный рейтинг участников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Євробачення".

Так, 11 представителей крупнейших фан-сообществ были приглашены на закрытые прослушивания песен артистов, попавших в лонглист Нацотбора.

Вместе с ними работы исполнителей оценивали музыкальный продюсер проекта Jamala, креативный продюсер Герман Ненов и глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская.

После прослушивания еврофаны выставляли каждому участнику от 1 до 15 баллов, а результаты суммировали в таблицу.

Кто лидирует в Нацотборе на &quot;Евровидение-2026&quot;: рейтинг от еврофановЕврофаны оценили участников Нацотбора (фото: instagram.com/oksanaskybinska)

Интересно, что среди лидеров оказались артисты-дебютанты Нацотбора, тогда как Jerry Heil на этот раз не попала в тройку фаворитов.

Оксана Скибинская объяснила, почему именно мнение фан-сообщества имеет такое значение.

"Еврофаны - это наиболее преданная аудитория Евровидения. Благодаря их любви, в частности, так долго существует сам конкурс. Они прекрасно знают и чувствуют Евровидение, а потом активно голосуют за победителя Нацотбора и международного конкурса. Поэтому нам было важно узнать мнение еврофанов на этапе прослушивания. В то же время мы предупредили, что все песни еще на этапе подготовки, и до финала Нацотбора аранжировки, тексты и исполнение песен еще будут доработаны", - отметила она.

Рейтинг участников Нацотбора на "Евровидение-2026" по версии еврофанов:

1 место - LELÉKA

2 место - Monokate

3 место - Mr. Vel

4 место - Jerry Heil

5 место - MON FIA

6 место - MOLODI

7 место - LAUD

8 место - "ЩукаРиба"

9 место - Karyotype

10 место - The Elliens

11 место - ANSTAY

12 место - KHAYAT

13 место - OKS

14 место - Valeriya Force

15 место - Марта Адамчук

Кто лидирует в Нацотборе на &quot;Евровидение-2026&quot;: рейтинг от еврофановРейтинг участников Нвцотбора 2025 по версии еврофанов (фото: eurovision.ua)

Стоит отметить, что пока все конкурсные песни остаются закрытыми для широкой общественности - релизы запланированы ближе к официальным эфирам Нацотбора. Поэтому окончательные симпатии зрителей еще могут существенно измениться.

Уже в ближайшее время состоятся прослушивания участников Нацотбора, по итогам которых выберут девять финалистов конкурса.

Те исполнители из лонглиста, которые не пройдут в финальный этап по результатам прослушиваний, будут иметь еще один шанс - среди них проведут отдельное онлайн-голосование. Именно оно определит десятого участника финала.

Итак, в финальном концерте Нацотбора, который запланирован на февраль 2026 года и состоится в телевизионном формате, будут соревноваться до десяти артистов.

Победителя, как и раньше, будут выбирать вместе жюри и зрители путем голосования.

Где и когда состоится "Евровидение-2026"

Юбилейный, 70-й международный песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году будет принимать Австрия.

Местом проведения выбрали Вену. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle - самой большой крытой площадке страны.

Для Вены это будет уже третье проведение главного песенного конкурса Европы.

