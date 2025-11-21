Нові правила "Євробачення-2026": що заборонили учасникам і як змінили голосування

На "Євробаченні" запровадили нові правила, які стосуються участі артистів, голосування та рекламного просування. Організатори прагнуть зробити конкурс більш прозорим та чесним.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Eurovision Song Contest .

Нові правила Євробачення 2026

Обмеження щодо просування артистів. Щоб уникнути несправедливого впливу на голосування, заборонені надмірні промокампанії, особливо за участі третіх осіб або урядів. Порушення тягне за собою санкції.

Зменшення кількості голосів глядачів. Кожен зможе віддати відправити не більше 10 голосів замість 20. Таким чином організатори прагнуть заохотити підтримувати кількох конкурсантів, а не лише одного.

Повернення журі у півфінали. Голоси суддів знову будуть враховувати на рівні з голосами глядачів. Це гарантує баланс між думкою публіки та професіоналів.

Розширення складу журі з 5 до 7. До складу журі входять музичні експерти з різних сфер, зокрема щонайменше двом з них має бути 18-25 років.

Також вони мають підписати декларацію про незалежне та неупереджене голосування, без координації з іншими та публікації вподобань до завершення конкурсу.

Підвищені технічні заходи безпеки. Щоб зберегти довіру до результатів глядацького голосування, організатори ретельніше виявлятимуть будь-які спроби шахрайства або підозрілих дій під час підрахунку голосів.

Про нові правила детально розповів директор "Євробачення" Мартін Ґрін. Він зазначив, що ці зміни покликані зберегти нейтральність конкурсу та підкреслити його музичну місію.

"Участь у Євробаченні беруть не уряди, а артисти. Артисти, підтримані суспільними мовниками, які не несуть відповідальності за рішення та дії своїх урядів. Артисти завжди демонстрували тим, хто намагається нас розділити, що можливий інший світ. Євробачення завжди буде платформою для цього", - підсумував він.

Нові правила "Євробачення" (фото: instagram.com/eurovision)

Що відомо про "Євробачення-2026"

70-й міжнародний пісенний конкурс відбудеться у Відні, Австрія, на Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року, а фінал - 16 травня. Це буде третій раз, коли Відень приймає конкурс, останній раз - у 2015 році.

Нагадаємо, навколо конкурсу розгорілося чимало суперечок у 2025 році, коли Ізраїль посів перше місце за результатами глядацького голосування. Вони зайняли друге місце за підсумками поєднання оцінок журі та публіки, але такий результат серед глядачів викликав у багатьох підозри.

Окрім цього, низка країн, серед яких Іспанія, Ірландія, Ісландія та Нідерланди, заявляли про можливість бойкоту конкурсу через участь Ізраїлю на тлі конфлікту в Газі. Обговорення цього питання було перенесено з листопада на грудневу зустріч Генеральної асамблеї EBU.